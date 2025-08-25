Congo-Kinshasa: Le gouverneur signe un arrêté uniformisant les frais officiels dans toutes les écoles de la Tshopo

Le Gouverneur de la province de la Tshopo, Paulin Lendongolia, a signé, ce samedi 23 août, un arrêté visant à uniformiser les frais officiels dans tous les établissements publics et privés pour l'année scolaire 2025-2026.

Lors de l'année scolaire précédente, chaque école fixait librement ses tarifs. Ainsi, cette mesure vise à mettre fin à ces disparités pour l'année à venir, qui approche déjà.

L'arrêté précise les tarifs applicables au minerval, aux documents scolaires et aux frais techniques, en les adaptant selon les niveaux et options d'études.

Par exemple, le minerval est fixé à 1 500 francs congolais (FC) par élève, et les frais de bulletin à 1 000 FC.

Les frais de fonctionnement s'élèvent à 19 000 FC (environ 6,5USD) pour la maternelle et le primaire. Les élèves inscrits en humanités générales, normales et enseignement de base devront s'acquitter de 27 000 FC(8,5USD).

Ceux des humanités techniques, industrielles et professionnelles verront leurs frais fixés à 41 000 FC (14,2 USD).

Enfin, les frais techniques pour les options commerciales et sociales sont fixés à 2 000 FC par élève et par an, contre 2 000 FC également pour les options techniques et professionnelles.

Cet arrêté s'inscrit dans une volonté de régulation et de normalisation des frais scolaires dans la province, afin d'assurer une gestion harmonisée des établissements et une meilleure visibilité pour les parents, selon l'autorité provinciale.