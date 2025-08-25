Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Le programme PDL-145 Territoires exécuté à 80%, selon le Bureau de coordination

Le comité de suivi de l'exécution du Programme de développement local PDL-145 Territoires dans la province du Haut-Katanga estime que le projet est réalisé à 80%. Ces résultats ont été rendus publics vendredi 22 août lors d'un atelier d'évaluation tenue à Lubumbashi.

L'objectif de ces assises était de dresser un état des lieux de la mise en œuvre du programme, d'identifier les obstacles majeurs tels que l'insécurité et la dégradation des routes, puis de formuler des recommandations pour accélérer l'avancement des travaux sur le terrain.

Selon le représentant du Bureau central de coordination, sur les 88 ouvrages prévus dans les six territoires du Haut-Katanga, 54 ont déjà été réceptionnés. Il s'agit notamment de bâtiments administratifs, de centres de santé et d'écoles.

Le document consulté par Radio Okapi ce dimanche 23 août indique que les bâtiments administratifs des territoires de Kasenga, Kipushi, Mitwaba et Pweto ont déjà également été réceptionnés.

Cependant, dans certains territoires notamment Kambove, Pweto et Sakania, les travaux de construction d'écoles et de centres de santé accusent du retard.

L'ONG Service d'appui au développement régional intégré (SADRI), l'une des agences locales en charge de l'exécution de ce programme, signale que certains ouvrages ont été réceptionnés provisoirement tandis que d'autres sont encore en cours à Mitwaba, notamment les écoles primaires de Kadimbile, Kanfwa, Kapanji, et Sampwe.