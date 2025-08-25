Congo-Kinshasa: Projection du film « NUR » - Un regard poignant sur les souffrances des civils victimes des exactions des ADF à Beni

24 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le film « NUR », produit par l'organisation internationale Bridge Way, a été projeté samedi 23 août à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Cette oeuvre met en lumière les souffrances infligées aux populations civiles par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

L'objectif principal des producteurs est de sensibiliser la population aux méthodes sournoises utilisées par les ADF pour recruter de force les jeunes dans leurs rangs.

Sekombi Katondolo, chef de mission de Bridge Way en RDC, explique également que le film vise à changer le regard des habitants sur les anciens otages libérés de ce groupe armé.

« Il fallait trouver un moyen d'éduquer la population sur la situation des ADF. Comme je le souligne souvent, l'opacité de ce groupe est une de ses forces. Comprendre son fonctionnement, identifier ses acteurs et leurs motivations est essentiel », dit-il. « Cela permet de convaincre la population d'accepter les individus qui quittent ce groupe, car tous ne sont pas engagés de leur plein gré. »

M. Sekombi insiste sur l'importance d'accueillir ces combattants démobilisés, soulignant que cela affaiblirait les ADF. Il ajoute que sans cette opportunité d'accueil, les rebelles n'auraient d'autre choix que mourir armés : « Ils menacent ceux qui veulent partir, affirmant qu'ils seront arrêtés ou tués, mais nous avons aujourd'hui des preuves que ces personnes peuvent réintégrer leurs communautés sans problème. »

Ce film s'inscrit dans une démarche de sensibilisation visant à soutenir une paix durable en incitant la population à une meilleure compréhension et à une réintégration inclusive des anciens membres des ADF.

