Congo-Kinshasa: Le prix de l'essence double à Kasindi-Lubirigha, bouleversant le quotidien des habitants

Le prix d'un litre d'essence est passé de 4 000 FC (environ 1,4 USD) à 9 000 FC (3,2 USD) dans la cité frontalière de Kasindi-Lubirigha, située à 90 km au nord-est de Beni, en territoire de Beni, Nord-Kivu depuis une semaine.

Cette hausse spectaculaire du prix du carburant impacte fortement le quotidien des habitants, avec notamment le coût des courses en moto-taxi qui a triplé, passant de 1 000 à plus de 3 000 francs congolais, rendant les déplacements très difficiles pour les communautés locales.

La société civile locale, via son rapporteur Paul Zaidi, appelle les autorités à mieux réguler la situation en veillant au respect des prix officiels inscrits dans la mercuriale du carburant.

Il recommande également que le service de l'Économie nationale multiplie les contrôles auprès des détaillants et grossistes afin de vérifier la conformité des prix.

« Une autre problématique c'est l'instrumentalisation de certains opérateurs économiques qui invoquent des augmentations de taxes douanières qui rendraient plus difficile l'approvisionnement en carburant, notamment la traversée frontalière. Nous demandons aux autorités de trouver des solutions à cette situation ».

Selon les autorités économiques de Kasindi et l'association des commissionnaires agréés en douane, des discussions sont en cours pour trouver une solution durable à ce problème.

Pour la société civile locale, cette flambée du coût du carburant aggrave les difficultés économiques déjà sensibles dans cette région frontalière, où la mobilité est essentielle au commerce et à la vie quotidienne.