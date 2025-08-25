Congo-Kinshasa: Insécurité à Goma et Nyiragongo - Un mort et des blessés lors d'attaques armées

24 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un homme a été tué par balle lors d'une attaque armée survenue sur l'avenue Maendeleo, dans le quartier Mugunga, commune de Karisimbi, en ville de Goma, au Nord-Kivu dans la nuit de samedi à dimanche 24 août. Des hommes armés ont fait irruption dans plusieurs domiciles, s'emparant de biens de valeur et terrorisant les habitants.

Selon des témoignages concordants, dans l'une des résidences, après avoir commis un vol, les assaillants ont ouvert le feu sur le propriétaire.

Selon des sources locales, cette même famille avait déjà été victime d'une attaque similaire une semaine plus tôt, où d'autres biens avaient été dérobés.

Dans la même nuit, au quartier Mabanga-nord, toujours dans la commune de Karisimbi, un autre père de famille a été grièvement blessé par balle lors d'une intrusion armée dans son domicile. Il a été transporté en urgence dans un hôpital local pour y être soigné.

D'autres cas d'intrusions, accompagnées de vols importants, ont également été signalés dans le même quartier par des bandits armés, selon des sources locales.

Par ailleurs, des alertes étaient également provenues du quartier Kyeshero, où des individus armés ont semé la terreur en s'introduisant par effraction dans les maisons, recherchant argent, téléphones portables et autres objets de valeur.

Dans le territoire de Nyiragongo, à Turunga, un conducteur de moto-taxi a vu sa moto et toute la recette journalière lui être arrachées vers 19h.

La veille, quatre corps sans vie, portant des blessures, y avaient été découverts, selon des témoins.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.