Congo-Kinshasa: Insécurité à Goma et Nyiragongo - Un mort et des blessés lors d'attaques armées

Un homme a été tué par balle lors d'une attaque armée survenue sur l'avenue Maendeleo, dans le quartier Mugunga, commune de Karisimbi, en ville de Goma, au Nord-Kivu dans la nuit de samedi à dimanche 24 août. Des hommes armés ont fait irruption dans plusieurs domiciles, s'emparant de biens de valeur et terrorisant les habitants.

Selon des témoignages concordants, dans l'une des résidences, après avoir commis un vol, les assaillants ont ouvert le feu sur le propriétaire.

Selon des sources locales, cette même famille avait déjà été victime d'une attaque similaire une semaine plus tôt, où d'autres biens avaient été dérobés.

Dans la même nuit, au quartier Mabanga-nord, toujours dans la commune de Karisimbi, un autre père de famille a été grièvement blessé par balle lors d'une intrusion armée dans son domicile. Il a été transporté en urgence dans un hôpital local pour y être soigné.

D'autres cas d'intrusions, accompagnées de vols importants, ont également été signalés dans le même quartier par des bandits armés, selon des sources locales.

Par ailleurs, des alertes étaient également provenues du quartier Kyeshero, où des individus armés ont semé la terreur en s'introduisant par effraction dans les maisons, recherchant argent, téléphones portables et autres objets de valeur.

Dans le territoire de Nyiragongo, à Turunga, un conducteur de moto-taxi a vu sa moto et toute la recette journalière lui être arrachées vers 19h.

La veille, quatre corps sans vie, portant des blessures, y avaient été découverts, selon des témoins.