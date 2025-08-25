Congo-Kinshasa: Tragédie à Kalemie - Huit membres d'une même famille périssent dans un incendie

Huit membres d'une même famille ont péri, calcinés dans un incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche 24 août, dans la commune Lukuga à Kalemie, en province du Tanganyika. L'origine de l'incendie reste inconnue à ce jour, indiquent des sources locales.

Au total, dix personnes se trouvaient dans la maison, dont la mère, les enfants et un beau-frère.

Deux membres, le père de famille et la benjamine, ont été sauvés de justesse, rapporte Nathan Mugisho, coordinateur de l'ASBL Umoja Ni Nguvu.

Cet incident a suscité une vive émotion dans le quartier. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue, tandis que les services d'inhumation ont demandé l'organisation rapide des obsèques en raison de leur état, difficilement conservables.

Les victimes ont été inhumées ce dimanche en début d'après-midi.

L'ASBL Umoja Ni Nguvu, qui a soutenu la famille pour organiser les funérailles en achetant quatre cercueils, déplore l'absence de soutien des autorités provinciales malgré plusieurs tentatives de contact pour solliciter leur appui.