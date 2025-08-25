Congo-Kinshasa: Tragédie à Kalemie - Huit membres d'une même famille périssent dans un incendie

24 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Huit membres d'une même famille ont péri, calcinés dans un incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche 24 août, dans la commune Lukuga à Kalemie, en province du Tanganyika. L'origine de l'incendie reste inconnue à ce jour, indiquent des sources locales.

Au total, dix personnes se trouvaient dans la maison, dont la mère, les enfants et un beau-frère.

Deux membres, le père de famille et la benjamine, ont été sauvés de justesse, rapporte Nathan Mugisho, coordinateur de l'ASBL Umoja Ni Nguvu.

Cet incident a suscité une vive émotion dans le quartier. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue, tandis que les services d'inhumation ont demandé l'organisation rapide des obsèques en raison de leur état, difficilement conservables.

Les victimes ont été inhumées ce dimanche en début d'après-midi.

L'ASBL Umoja Ni Nguvu, qui a soutenu la famille pour organiser les funérailles en achetant quatre cercueils, déplore l'absence de soutien des autorités provinciales malgré plusieurs tentatives de contact pour solliciter leur appui.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.