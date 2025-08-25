Afrique: Afrobasket 2025 - Tous pour l'Angola

Luanda — L'Angola est à 40 minutes de retrouver la gloire et de brandir à nouveau le trophée de l'Afrobasket, en cas de victoire face au Mali, ce dimanche à 19h00, après 12 années d'échecs dans la plus grande fête du basketball africain.

Ce soir, le pays joue son va-tout, au Pavillon omnisport de Kilamba, dans un affrontement inédit contre un adversaire qui n'a jamais connu la pression des grandes finales.

Plus de 12 000 supporters sont attendus pour cette "fête de la consécration", dans une année où les Angolais célèbrent le Jubilé de l'indépendance nationale, obtenue le 11 novembre 1975.

Aujourd'hui, l'Angola s'arrête et s'unit autour de 12 jeunes hommes qui, avec enthousiasme et foi, cherchent à remettre la Nation sur le podium africain, après des décennies de domination interrompues en 2015.

Sur le terrain, la réponse a été difficile mais déterminée. Cinq matchs, cinq victoires, arrachées de haute lutte, avec une foi inébranlable, révélatrice de l'amour pour une Patrie qui a besoin de tous pour se relever.

La fête bat son plein, la coupe attend l'Angola.

En vérité, l'Afrobasket est bien plus qu'un simple événement sportif ; c'est une opportunité pour l'Angola de se réconcilier et de célébrer avec joie un parcours de 50 ans marqué par d'énormes défis, dont beaucoup restent préoccupants, notamment dans le domaine du développement socio-économique.

Cela fait 12 ans que le cri de la victoire est resté coincé dans les gorges, 12 années de défaites qui ont interrompu le cycle victorieux d'un pays qui, malgré cette longue disette, reste le Roi du basketball africain, avec 12 titres continentaux déjà remportés.

L'Angola aborde cette finale avec cet historique impressionnant : 12 trophées gagnés, soit six de plus que l'Égypte et le Sénégal.

Le Roi de l'Afrobasket est sur le point de renaître. Et il renaîtra devant son peuple, porté par la force de ses ancêtres, car ce trophée doit rester en Angola.

C'est l'heure de s'unir, de joindre les voix, les coeurs, les vibrations et les émotions pour une cause commune : ce titre tant attendu.

Nous sommes conscients des difficultés que le Mali peut poser, mais le pays croit que ces joueurs angolais, héroïques et talentueux, sont capables de gagner. Ils le méritent, les Angolais le méritent.

La Nation a besoin de cette victoire. Tous pour l'Angola !