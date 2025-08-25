Afrique: Afrobasket 2025 - L'Angola dispute sa quatrième finale à Luanda

Luanda — L'équipe nationale masculine senior de basketball de l'Angola dispute ce dimanche à 19h, au pavillon de Kilamba, à Luanda, sa quatrième finale d'Afrobasket en tant que pays hôte, en affrontant le Mali.

Après les éditions déjà organisées sur le sol angolais, couronnées par des sacres en 1989, 1999 et 2007, toutes disputées au pavillon de la Cidadela, l'on espère que le pavillon de Kilamba deviendra lui aussi un porte-bonheur pour la sélection.

Lors de la première finale à Luanda, en 1989, José Carlos Guimarães, ancien meneur, avait inscrit 29 points, menant l'équipe à la victoire contre l'Égypte (89-62).

En 1999, c'est David Dias, ancien pivot, qui fut l'artisan de la médaille d'or, avec 34 points marqués lors du triomphe contre le Nigéria (79-72) - un record personnel jamais égalé par un autre joueur angolais en finale à Luanda. Childe Dundão est celui qui s'en est approché le plus, avec 30 points dans l'édition actuelle.

En 2007, l'Angola s'est imposé contre le Cameroun (86-72), porté par Eduardo Mingas, ancien pivot également, auteur de 18 points, ajoutant ainsi un troisième sacre historique à Luanda. Ces trois titres à domicile font partie des 11 trophées remportés par l'Angola entre 1989 et 2013.

Le premier sacre à Luanda, en 1989, a été obtenu sous la direction de Victorino Cunha. En 1999, c'est Mário Palma qui a permis à l'Angola de récupérer le titre perdu en 1997 à Dakar (Sénégal). Enfin, en 2007, la sélection nationale a été sacrée sous les ordres de l'entraîneur Alberto de Carvalho "Ginguba".