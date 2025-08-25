Afrique: Afrobasket 2025 - L'Angola vise un retour au sommet dans une finale inédite face au Mali

Luanda — L'équipe nationale angolaise tentera ce dimanche, à 19h, au Pavillon de Kilamba, à Luanda, de reconquérir le titre africain de basketball lors de la finale de l'Afrobasket 2025, après deux éditions sans sacre, face au Mali, dans une confrontation inédite.

Les Angolais ont perdu leur couronne en 2015, à Tunis, battus par le Nigéria sur le score de 65 à 74.

Depuis cette défaite, ils n'ont plus connu le goût d'une finale dans la plus prestigieuse compétition de basketball africain. En 2017, lors du tournoi coorganisé par le Sénégal et la Tunisie, l'Angola a terminé à la 7e place. En 2021, à Kigali, il s'est classé 5e.

Avec 21 participations et 15 finales disputées, les onze fois champions d'Afrique affrontent pour la première fois le Mali dans une finale. Les Maliens, de leur côté, atteignent la finale pour la toute première fois, après 20 participations depuis leurs débuts en 1964 au Maroc, où ils avaient terminé à la 6e place.

En termes de palmarès, l'Angola reste la nation la plus titrée du continent avec 11 trophées. Le Mali, en revanche, n'avait pour meilleur résultat qu'une troisième place en 1972, à Dakar, au Sénégal, avant cette édition 2025.

Au-delà des statistiques de participation, l'Angola a remporté les neuf confrontations face au Mali en Afrobasket.