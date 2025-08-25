Angola: Afrobasket 2025 - Dundão et Lukeny soumis à des tests antidopage

24 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Le meneur angolais Childe Dundão et l'ailier Gerson Lukeny ont été sélectionnés ce samedi pour des tests antidopage, une procédure courante dans les compétitions internationales.

Après la demi-finale remportée par l'Angola face au Cameroun (74-73), les deux joueurs de l'équipe nationale ont été notifiés à cet effet et sont restés au Pavillon de Kilamba pour se soumettre aux procédures, alors que le reste de l'équipe et le staff technique étaient déjà partis pour l'hôtel.

Le test antidopage consiste en une analyse d'urine effectuée sur les athlètes pour détecter la présence de substances ou de méthodes interdites, susceptibles d'améliorer artificiellement la performance sportive.

La sélection des athlètes est aléatoire et réalisée par des spécialistes de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA - WADA en anglais), en général sur la base de la performance athlétique ou du rôle joué lors d'un match ou d'une compétition.

