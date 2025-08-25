Afrique: Afrobasket 2025 - Aboubakar Gakou affirme avoir joué le match de sa vie

24 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/MC/BS

Luanda — Le joueur de l'équipe nationale masculine senior de basketball, Aboubakar Gakou, auteur du point qui a qualifié l'équipe pour la finale de ce dimanche face au Mali, a déclaré avoir joué le match de sa vie.

Dans une brève déclaration à l'ANGOP, dans la zone mixte du Pavillon de Kilamba, à Luanda, il a affirmé qu'il s'agissait d'un moment crucial, où tout pouvait arriver.

« J'ai dû respirer profondément pour réussir ce lancer, après avoir raté le premier », a-t-il confié.

Durant ses 18 minutes de jeu, il n'a inscrit qu'un seul point - mais ce point a offert la victoire à l'Angola (74-73) face au Cameroun.

Joueur du Petro de Luanda, habitué à marquer entre 12 et 14 points par match, il a été neutralisé par la défense camerounaise.

