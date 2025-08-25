Afrique: Afrobasket 2025 - Les Angolais convaincus de la victoire de la sélection nationale

24 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/MC/BS

Luanda — Les Angolais croient fermement que l'équipe nationale remportera, ce dimanche, face au Mali, son 12e titre africain de basketball masculin senior, lors de la finale de l'Afrobasket 2025, prévue à 19h00, au Pavillon de Kilamba.

Au cours d'un tour d'opinion réalisé par l'ANGOP dans plusieurs lieux de rassemblement à Luanda, les supporters ont exprimé leur confiance en se basant sur le parcours victorieux de l'équipe, la qualité individuelle des joueurs et le soutien indéfectible du public, considéré comme le "sixième homme".

Flávio Tavares, par exemple, a déclaré que la sélection devait garder le même cinq de départ que face au Cameroun, misant sur la cohérence déjà démontrée par l'équipe.

« Le public aura à nouveau un rôle décisif dans l'issue du match. Le soutien dans les tribunes est immense et doit continuer. Il ne nous manque que plus d'efficacité sur les tirs à trois points », a-t-il souligné.

Agostinho Tomás a également reconnu la solidité collective de l'équipe nationale, mais appelle à plus d'efficacité offensive pour transformer cette solidité en avantage au score.

« Le groupe est fort, mais il faut mieux conclure à l'extérieur, car en finale, ce sont les détails qui font la différence », a-t-il affirmé.

Pour Loide Vitorino, il ne fait aucun doute quant à l'issue du match. Grande supportrice, elle est convaincue que le trophée sera brandi par l'Angola et a cité le meneur Childe Dundão comme l'un des principaux atouts de l'équipe.

« La victoire sera à nous. Dundão a été décisif et joue un rôle essentiel dans le rythme de jeu de l'équipe », a-t-elle déclaré.

