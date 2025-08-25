Afrique: Pep Clarós assure que l'Angola dominera à nouveau le continent

Luanda — Le sélectionneur national, Pep Clarós, a affirmé samedi à Luanda que l'Angola redeviendra dominant sur le continent africain dans les prochaines années, peu importe le résultat de la finale de ce dimanche 24 août contre le Mali.

S'adressant à la presse après la victoire contre le Cameroun (74-73), l'entraîneur a déclaré qu'il s'agit d'une génération qui rendra l'Afrique fière lors des prochaines compétitions.

Selon le technicien espagnol, les 12 joueurs ont fait la différence, même si certains ont eu peu de temps de jeu, soulignant l'importance de chacun sur le terrain.

« Ici, tout le monde est important, personne n'est indispensable, personne n'est meilleur que l'autre », a-t-il affirmé.

Concernant le match de la finale, il a assuré que l'équipe est solide en défense, un secteur dans lequel elle peut encore progresser, et sur lequel elle s'est particulièrement concentrée pour battre le Mali.

En ce qui concerne l'attaque, il a salué le niveau affiché par ses joueurs, précisant que tout le monde tente des tirs à trois points, ce qui pourrait représenter un défi pour les Maliens.