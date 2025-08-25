Afrique: Pep Clarós assure que l'Angola dominera à nouveau le continent

23 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/BS

Luanda — Le sélectionneur national, Pep Clarós, a affirmé samedi à Luanda que l'Angola redeviendra dominant sur le continent africain dans les prochaines années, peu importe le résultat de la finale de ce dimanche 24 août contre le Mali.

S'adressant à la presse après la victoire contre le Cameroun (74-73), l'entraîneur a déclaré qu'il s'agit d'une génération qui rendra l'Afrique fière lors des prochaines compétitions.

Selon le technicien espagnol, les 12 joueurs ont fait la différence, même si certains ont eu peu de temps de jeu, soulignant l'importance de chacun sur le terrain.

« Ici, tout le monde est important, personne n'est indispensable, personne n'est meilleur que l'autre », a-t-il affirmé.

Concernant le match de la finale, il a assuré que l'équipe est solide en défense, un secteur dans lequel elle peut encore progresser, et sur lequel elle s'est particulièrement concentrée pour battre le Mali.

En ce qui concerne l'attaque, il a salué le niveau affiché par ses joueurs, précisant que tout le monde tente des tirs à trois points, ce qui pourrait représenter un défi pour les Maliens.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.