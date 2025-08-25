Ile Maurice: Un homme de 55 ans retrouvé mort noyé

Le corps sans vie de Momus Joseph Jean Claude, 55 ans, habitant de Résidence Macanne, à Pointe-aux-Sables, a été repêché le samedi 23 août, à environ 100 mètres du rivage de la plage publique de Ti Lac. Selon les informations recueillies, le quinquagénaire flottait dans une zone où la mer atteint près de deux mètres de profondeur. Il a été sorti de l'eau par un plongeur de la National Coast Guard (NCG) avant d'être ramené sur la plage. Des tentatives de réanimation ont été effectuées sur place, mais sans succès.

Bien qu'aucune trace de blessure n'ait été constatée sur le corps, le Dr Seewooruttun, médecin légiste, a procédé à l'autopsie le même jour à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo. Celle-ci a conclu que le décès était dû à une asphyxie causée par noyade.