Ile Maurice: Une ado de 16 ans affirme vivre sans domicile depuis plus d'un an

24 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Les policiers de Vallée des Prêtres ont ouvert une enquête après qu'une adolescente de 16 ans a été retrouvée sans domicile fixe, selon ses dires, depuis plus d'un an.

Après avoir été alertés du cas, tard dans la soirée du 21 août, des agents se sont rendus à l'hôpital Jeetoo pour rencontrer la jeune fille, en présence d'un membre du personnel infirmier.

La mineure a expliqué que son père l'aurait abandonnée depuis 2024, sans qu'elle ne connaisse la date exacte, et qu'elle n'aurait pas eu de lieu de résidence stable depuis cette période.

Selon nos informations, les tentatives de contacter le père sont restées infructueuses et aucun autre témoignage n'a pu être recueilli auprès de la jeune fille.

Une enquête est en cours et la brigade pour la protection de la famille, ainsi que la Child Development Unit, ont été alertées afin d'assurer le suivi et la protection de l'adolescente.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.