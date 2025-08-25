Ile Maurice: Une ado de 16 ans affirme vivre sans domicile depuis plus d'un an

Les policiers de Vallée des Prêtres ont ouvert une enquête après qu'une adolescente de 16 ans a été retrouvée sans domicile fixe, selon ses dires, depuis plus d'un an.

Après avoir été alertés du cas, tard dans la soirée du 21 août, des agents se sont rendus à l'hôpital Jeetoo pour rencontrer la jeune fille, en présence d'un membre du personnel infirmier.

La mineure a expliqué que son père l'aurait abandonnée depuis 2024, sans qu'elle ne connaisse la date exacte, et qu'elle n'aurait pas eu de lieu de résidence stable depuis cette période.

Selon nos informations, les tentatives de contacter le père sont restées infructueuses et aucun autre témoignage n'a pu être recueilli auprès de la jeune fille.

Une enquête est en cours et la brigade pour la protection de la famille, ainsi que la Child Development Unit, ont été alertées afin d'assurer le suivi et la protection de l'adolescente.