Ile Maurice: Eshan Juman appelle à suspendre les relations diplomatiques avec Israël

Le député Eshan Juman a lancé un appel au gouvernement mauricien afin qu'il adopte une position ferme face à la crise humanitaire qui sévit actuellement dans la bande de Gaza. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a exhorté les autorités à suspendre temporairement toutes relations diplomatiques avec Israël, jusqu'à la levée du blocus et à la libre circulation de l'aide humanitaire.

«La famine qui sévit actuellement à Gaza a déjà condamné plus de 500 000 personnes à une mort lente et inhumaine», a écrit le parlementaire, dénonçant la privation d'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux pour les civils palestiniens, y compris les enfants et les familles entières.

Selon lui, cette situation est le résultat direct des «blocus prolongés et d'une politique de siège», qu'il qualifie de «cruauté insoutenable», tout en fustigeant «l'indifférence inacceptable de la communauté internationale». Eshan Juman insiste sur le fait que Maurice, pays souverain attaché aux valeurs de justice, de paix et de dignité humaine, «ne peut rester silencieuse» face à ce drame.

Il appelle donc à une mesure forte : la rupture temporaire des relations diplomatiques avec Israël, jusqu'à ce que trois conditions soient réunies : la levée du blocus de Gaza ; l'autorisation de l'aide humanitaire sans entrave ; et le respect des droits fondamentaux du peuple palestinien.

«Trop, c'est trop», a martelé Eshan Juman, se positionnant ainsi parmi les voix politiques locales les plus critiques vis-à-vis de l'État hébreu. Cet appel intervient alors que plusieurs organisations internationales alertent sur l'aggravation de la famine dans l'enclave palestinienne, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire imminente.