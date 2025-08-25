Ile Maurice: Un mineur de 16 ans retrouvé sain et sauf et reconnaît plusieurs délits

24 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Un adolescent de 16 ans, porté disparu depuis fin mai dernier, a été retrouvé sain et sauf le jeudi 21 août à Vacoas lors d'une opération ciblée menée par la Division Crime Intelligence Unit Eastern.

Le jeune, résidant à Montagne-Blanche, était recherché dans plusieurs affaires de fraude et autres infractions commises à travers l'île.

Lors de son interpellation, il a reconnu certains des faits en présence de son père, qui avait à l'époque rapporté sa disparition à la police.

Parmi les dossiers notables figure un incident de nature sexuelle impliquant une autre adolescente de 13 ans. Les deux mineurs auraient pu se rendre dans une «guest house» à Mare-La-Chaux au mois d'avril, où ils auraient eu des relations sexuelles à plusieurs reprises. Bien que la victime ait consenti aux actes, lors de sa déposition en présence de sa grand-mère, elle avait demandé un suivi médical et psychologique.

À ce stade, l'on sait que les autorités ont pris des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du mineur et assurer un suivi approprié.

