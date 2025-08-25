Ile Maurice: Un mineur de 16 ans retrouvé sain et sauf et reconnaît plusieurs délits

Un adolescent de 16 ans, porté disparu depuis fin mai dernier, a été retrouvé sain et sauf le jeudi 21 août à Vacoas lors d'une opération ciblée menée par la Division Crime Intelligence Unit Eastern.

Le jeune, résidant à Montagne-Blanche, était recherché dans plusieurs affaires de fraude et autres infractions commises à travers l'île.

Lors de son interpellation, il a reconnu certains des faits en présence de son père, qui avait à l'époque rapporté sa disparition à la police.

Parmi les dossiers notables figure un incident de nature sexuelle impliquant une autre adolescente de 13 ans. Les deux mineurs auraient pu se rendre dans une «guest house» à Mare-La-Chaux au mois d'avril, où ils auraient eu des relations sexuelles à plusieurs reprises. Bien que la victime ait consenti aux actes, lors de sa déposition en présence de sa grand-mère, elle avait demandé un suivi médical et psychologique.

À ce stade, l'on sait que les autorités ont pris des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du mineur et assurer un suivi approprié.