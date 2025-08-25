Ile Maurice: Le pape aux réfugiés chagossiens - «Tous les peuples doivent être respectés»

Le pape Léon XIV a adressé un message aux membres du Chagos Refugees Group, reçus cette semaine au Vatican. En les félicitant pour leur résilience et leur combat en faveur de leur patrie, le souverain pontife les a encouragés à «regarder résolument vers l'avenir», deux ans après leur dernière audience avec son prédécesseur, le pape François.

Le pape a salué «le succès du travail accompli» par les réfugiés chagossiens, à la suite de la signature récente du traité officialisant le retour de l'archipel des Chagos à la République de Maurice. «Cet accord marque une étape décisive sur le chemin du retour à la maison», a-t-il déclaré, en remerciant toutes celles et ceux qui ont rendu cette avancée possible.

Dans son discours, Léon XIV a rappelé que le souhait de son prédécesseur, le pape François - celui d'un dialogue fondé sur le respect du droit international - a «enfin permis de corriger cette grave injustice». Il a rendu hommage à «la détermination du peuple chagossien, en particulier des femmes qui ont mené une lutte pacifique pour leurs droits».

Le souverain pontife a insisté sur la portée universelle de ce retour annoncé : «La possibilité renouvelée de rentrer sur l'archipel est un signe positif et un symbole puissant sur la scène internationale : tous les peuples, même les plus petits et les plus faibles, doivent être respectés dans leur identité et leurs droits, en particulier celui de vivre sur leur terre ; nul ne peut être contraint à l'exil.»

Il a également exprimé le voeu que les autorités mauriciennes et la communauté internationale s'engagent à organiser ce retour «dans les meilleures conditions possibles», soulignant que «l'église locale contribuera sans aucun doute, surtout spirituellement, comme elle l'a toujours fait dans les moments difficiles».

Tout en se réjouissant de la perspective d'un avenir meilleur, le pape Léon XIV a reconnu les décennies de souffrance vécues par les Chagossiens, déracinés de leur terre natale. Il a rappelé la douleur de l'exil, «marqué par la pauvreté, le mépris et l'exclusion» et a appelé à tourner cette page sombre de l'histoire pour ouvrir une ère nouvelle d'espoir et de dignité retrouvée.