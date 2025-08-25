Ile Maurice: Préparer la main-d'oeuvre mauricienne aux défis du futur

Le Congrès annuel des ressources humaines 2025, AXCON 2025, organisé par l'Association des professionnels des ressources humaines de l'île Maurice (MAHRP), a mis en lumière la nécessité de repenser la préparation des Mauriciens aux transformations rapides du marché du travail.

L'édition spéciale de cette année, intitulée «Future Skills: Designing Tactical Strategies for Future Readiness», a réuni des responsables des ressources humaines (RH), des ministres et des experts locaux et étrangers autour des enjeux liés aux compétences et à l'évolution technologique.

Le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, a ouvert les débats ce vendredi 22 août lors de la clôture de la première journée. Il a exprimé ses préoccupations concernant la pertinence des formations proposées par des institutions comme le MITD, estimant que celles-ci reflètent souvent l'expertise des formateurs plutôt que les besoins réels du marché de l'emploi.

«Même s'il existe une demande pour des compétences spécifiques, comme la conduite de véhicules lourds, les programmes de formation ne préparent pas adéquatement les jeunes à ces jobs», a-t-il souligné, pointant du doigt les pénuries de compétences persistantes dans des secteurs clés tels que la sécurité et les transports.

Le ministre a également insisté sur l'importance de disposer de données fiables et d'une analyse rigoureuse pour éclairer les stratégies locales de formation et de recrutement, notamment pour la main-d'oeuvre migrante, un élément essentiel du tissu économique. Reza Uteem a annoncé la création prochaine d'un Observatoire de l'emploi et des relations industrielles afin d'améliorer la connaissance du marché du travail et l'adéquation des programmes de formation.

Selon lui, la restructuration des formations, combinée à une approche stratégique de l'orientation professionnelle et à la mobilisation des équipes RH, est cruciale pour permettre à Maurice de relever les défis futurs.

Avant son intervention, Areff Salauroo, président du MAHRP, avait rappelé que «la préparation à l'avenir consiste à réagir positivement au changement, tout en anticipant et en façonnant activement l'avenir en favorisant l'adaptabilité, l'acceptation des changements et l'apprentissage continu».

La deuxième journée du congrès, samedi 23 août, a été marquée par l'intervention du ministre de l'Éducation tertiaire, des sciences et de la recherche, Kaviraj Sukon, qui a abordé les opportunités et les risques liés à l'intelligence artificielle (IA) et à ses impacts sur le monde du travail. Selon le rapport du Forum économique mondial, d'ici 2030, près de 39 % des compétences actuelles deviendront obsolètes.

Face à ces transformations, le ministre a insisté sur l'importance de combiner créativité humaine et maîtrise technique. «La technologie est source de ruptures ; cependant, la créativité humaine, alliée à la maîtrise technique, est la clé du succès», a-t-il affirmé, précisant que ceux incapables d'exploiter l'IA risquent d'être remplacés.

Kaviraj Sukon, ministre de l'Éducation tertiaire, a souligné l'importance d'allier créativité humaine et maîtrise technique face aux bouleversements de l'IA.

Kaviraj Sukon a détaillé l'importance d'adopter une approche centrée sur l'humain, avec des compétences telles que la créativité, l'intelligence émotionnelle, le raisonnement éthique et l'adaptabilité. Il a souligné que le système éducatif mauricien est en cours de restructuration pour éviter que les étudiants ne sortent diplômés avec des compétences rapidement obsolètes.«Se préparer pour l'avenir repose moins sur la préparation technique que sur l'exploitation des caractéristiques humaines pour s'adapter aux avancées technologiques», a-t-il insisté.

Le congrès a également réuni des participants internationaux, dont le Dr M.H. Raja, président du National Institute of Personnel Management (NIPM) en Inde et Vishwesh Kulkarni, secrétaire général de la Confédération internationale des associations de ressources humaines. Ces échanges ont permis d'identifier des stratégies pour que les entreprises et les travailleurs s'adaptent à un monde du travail en constante évolution.

En conclusion, les interventions de Reza Uteem et Kaviraj Sukon ont mis en avant un double message : d'une part, la nécessité d'une meilleure adéquation entre formation et besoins réels du marché du travail, et d'autre part, l'urgence de développer des compétences humaines et créatives pour tirer parti des avancées technologiques. Comme l'a rappelé Areff Salauroo, «être prêt pour l'avenir consiste à anticiper et façonner activement l'avenir tout en cultivant l'apprentissage continu et l'adaptabilité».