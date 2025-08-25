Ile Maurice: Un homme surpris en train de voler deux poubelles

Un habitant de Plaine-Verte a eu la désagréable surprise de constater le vol de ses deux poubelles.

Les faits se sont déroulés vendredi aux alentours de 9h. La victime, qui se trouvait chez lui, a entendu un bruit suspect dans sa cour. En voulant vérifier ce qui se passait, il a découvert un homme en train de voler ses deux poubelles, déposées au bord du chemin.

Pris sur le fait, le suspect aurait déclaré : «Ekskiz mwa misie, mo finn kokin sa de poubel-la pou al tras enn lavi». La police a été rapidement appelée sur les lieux et a interpellé le mis en cause, identifié comme Louis Jacques Désiré Laval. La valeur des biens volés est estimée à environ Rs 5 000. Le suspect a été immédiatement arrêté et remis à la Criminal Investigation Division.

Les autorités rappellent aux résidents de rester vigilants et de signaler toute activité suspecte dans leur quartier.