Ile Maurice: Des jeunes aux bancs de l'Assemblée - La démocratie en apprentissage

Ils étaient 76, âgés de 14 à 23 ans, à prendre place, le jeudi 21 août, sur les bancs de l'Assemblée nationale pour la 4e édition du National Youth Parliament. Les travaux, commencés vers 10 heures, se sont poursuivis jusqu'à 15 h 30 avant d'être ajournés. La séance a repris vendredi à 9 heures pour s'achever aux alentours de midi, suivie d'une cérémonie de remise de certificats aux participants.

Au-delà de l'expérience, cette initiative vise à donner aux jeunes un rôle actif dans un cadre parlementaire simulé. L'objectif est double : les amener à débattre de questions d'actualité nationale et internationale, tout en les initiant aux rouages de la démocratie. Le National Youth Parliament ambitionne également de développer des compétences clés - prise de parole, esprit critique, leadership et capacité de décision - qui pourront leur servir bien au-delà de l'Hémicycle.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention de la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Elle a rappelé la place centrale du Parlement dans la démocratie mauricienne, insistant sur son indépendance et son rôle de pilier de la gouvernance. En s'adressant aux participants, elle les a invités à exprimer leurs idées «sans crainte ni doute», tout en respectant trois principes essentiels : respect, responsabilité et rigueur.

Elle a également fait remarquer que «pendant des années, d'autres ont relevé ce défi ; aujourd'hui, c'est votre tour. Peut-être que certains d'entre vous seront un jour des membres élus», tout en soulignant qu'elle suivrait leurs débats avec attention.

Une fois installés dans leur rôle, les jeunes parlementaires en herbe se sont rapidement prêtés au jeu. Le ton a été donné par Ishika Munbodh-Mohun, leader de l'opposition d'un jour, qui a adressé une Private Notice Question (PNQ) à la vice-Première ministre et ministre des Finances, incarnée pour l'occasion par Yakshini Mattarooa.

Sa question portait sur les mesures à prendre face aux vulnérabilités économiques identifiées par la Banque mondiale en 2023, notamment pour attirer des investissements directs étrangers dans les secteurs émergents grâce à des incitations fiscales, des subventions et des partenariats public-privé.

Le débat ne s'est pas arrêté là. Le Premier ministre, Kyle Ridley Dyail, a lui aussi été interpellé, cette fois sur la sécurité et l'ordre public. Les participants ont cherché à obtenir des précisions sur les priorités stratégiques du pays dans ce domaine, en insistant sur l'intégration des technologies émergentes et des meilleures pratiques internationales pour répondre aux défis sécuritaires.