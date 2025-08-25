Ile Maurice: Accident sur un chantier - Un quinquagénaire succombe à ses blessures

Un drame s'est joué à Trou-d'Eau-Douce, où Pritam Satyanand Rampersad, 55 ans, résident de Laventure, a perdu la vie après un grave accident survenu sur un chantier de construction.

Les faits remontent au 5 juillet dernier. Alors qu'il réalisait des travaux de coffrage sur le toit d'un bâtiment en construction à Morcellement Balnéa, Pritam Rampersad a perdu l'équilibre et est tombé sur une barre de fer de 10 mm fixée dans un mur. La tige métallique lui a transpercé le cou, causant des saignements abondants et un état de choc immédiat.

Secouru sur place par les pompiers, il a fallu découper la barre afin de permettre son évacuation. Ce jour-là, la victime a d'abord été transportée d'urgence à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ) à Flacq, où elle a reçu les premiers soins avant d'être transférée à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis pour des soins spécialisés en neurochirurgie. Là, il a subi une intervention chirurgicale et avait depuis été admis à l'unité de soins intensifs.

Malgré les efforts médicaux, son état est resté critique pendant plusieurs semaines et, le vendredi 22 août à 14 h 45, Pritam Rampersad est décédé.

L'autopsie, pratiquée le soir même à la morgue dudit hôpital, a conclu à des complications liées à des traumatismes crâniens sévères.