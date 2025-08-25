Ile Maurice: Bérenger insatisfait de Sithanen - «La priorité est de redresser la situation de la BoM au retour de Ramgoolam»

24 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Le MMM a tenu une régionale hier au Windsor College de Mont-Fertile, dans la circonscription Nº11. Le leader mauve et Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, était aux côtés des députés Tony Apollon et Chetan Baboolall, en présence de Jasmine Toulouse.

Dès l'ouverture, il a salué la fidélité des militants avant de déclarer : «Zame monn kouyonn dimounn, zame monn travay otan dan mo lavi. Sa 7 mwa-la, mo finn teign dife isi, dife par-la». Tout en réfutant les rumeurs d'une éventuelle cassure au sein de l'Alliance, il a lancé une pique à Jean-Claude de l'Estrac.

Interrogé par un militant sur les «avantages» non perçus, Bérenger a répliqué : «Mo pa pou koul mo pei pou rod lavantaz mo militan. Mo pei pas avan militan koltar». À propos des nominations à la BoM et à la FSC, il a exprimé son désaccord : «Li pa bon ki Sithanen gouvern BoM ek FSC an mem tan. Mo pa satisfe ki li pe fer visavi MIC. Mo pa dakor ki dan la bank central Nº1 ek Nº2, pas zot letan lager!»

Sur les nominations de Senior Counsel et d'Attorney, il a souligné : «Bizin ena enn sistem kot avoka ek avoue ki merite ki nome. Kouma la lwa ete, se Cheffe Juge ki fer so rekomandasion presidan la Repiblik. Nou konn rol ki Gulbul ti ena dan le pase!» Il a ajouté que le Président peut retirer des noms de la liste recommandée par la Cheffe Juge mais pas en ajouter, et que des amendements aux lois clarifieront les rôles de chacun.

La priorité, selon Bérenger, est de redresser la situation à la BoM dès le retour de Ramgoolam.

Affaires à suivre...

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.