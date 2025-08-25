Ile Maurice: Vers une réalité prochaine face à la demande croissante en eau

Le Conseil des ministres, le 22 août, a donné son accord pour que le gouvernement signe l'accord de prêt avec l'Abu Dhabi Fund for Development pour le cofinancement de la construction du Rivière-des-Anguilles Dam. D'une capacité de 12,5 millions de mètres cubes, le Rivière-des Anguilles Dam comprendra une mini-centrale hydroélectrique ainsi qu'une station de traitement d'eau d'une capacité de 50 000 mètres cubes par jour.

Le projet vise à garantir un approvisionnement durable en eau pour répondre à la demande croissante dans la région sud et à soutenir le développement social, commercial, agricole et économique. Il est principalement financé par des emprunts extérieurs contractés auprès d'un consortium d'institutions de financement des pays du Golfe, à savoir le Saudi Fund for Development in Africa, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et l'Abu Dhabi Fund for Development.

Roshan Jhummun, député de la circonscription n°13 (Rivièredes-Anguilles/Savanne) a souligné l'importance du projet : «Le projet de Rivière-des-Anguilles Dam est long overdue. Il me tient particulièrement à coeur et viendra grandement soulager la population. Tout paraît être en bonne voie et nous allons de l'avant.»

Il a également fait référence à la réponse du ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, à une question parlementaire, selon laquelle les premiers coups de pioche seraient donnés avant décembre. «Je remercie tous ceux qui travaillent à la réalisation de ce projet, ceux qui l'ont financé et en particulier le Prince Salman», a-t-il ajouté.

L'hydrologue Farook Mowlabucus, dans un entretien accordé à L'express en juillet 2025, a lui aussi souligné l'urgence de la construction du barrage de Rivière-des-Anguilles : «Sans ce barrage, nous allons revivre les mêmes difficultés, encore et encore.»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a pour sa part annoncé au Parlement que le projet, destiné à garantir l'approvisionnement en eau potable de 40 000 habitants du Sud-Ouest jusqu'en 2050, bénéficierait d'une allocation de Rs 1,4 milliard.

À savoir qu'en 2009, le projet de Rivière-des-Anguilles Dam était estimé à Rs 2,5 milliards dans le cadre du plan visant à accroître la capacité nationale de stockage d'eau. Dans le Budget 2020-2021, son coût avait grimpé à Rs 7,5 milliards. Puis, dans le Budget 2021-2022, une enveloppe encore revue à la hausse, de Rs 9,4 milliards, incluant la construction d'une station de traitement d'eau, avait été annoncée.