Ile Maurice: Stem Racing - Le pays entre dans la course mondiale

STEM Racing (anciennement F1 in Schools®) est un programme éducatif international de premier plan, soutenu par la Formule 1, qui défie les étudiants de 9 à 19 ans à concevoir, analyser, fabriquer et piloter des voitures miniatures propulsées par air comprimé. Depuis 1999, il a touché des millions d'élèves dans plus de 40 pays.

Maurice a officiellement lancé son programme national en mars 2025, lors d'une cérémonie au Rajiv Gandhi Science Centre. L'événement, coorganisé par ReUSE Revamp (coordinateur national ICC), l'ambassade américaine, le centre scientifique et Motors Formula Team, a été marqué par des prises de parole inspirantes, dont celle de Frédérique TrouvéRoger de F1 in Schools France et de Ludovic Peze, initiateur du programme.

Le 11 juin, une cérémonie à l'Economic Development Board à Ebène a présenté les équipes participantes représentant 17 établissements scolaires : plus de 50 étudiants. Le ministre des TIC, Avinash Ramtohul et la hautecommissaire d'Australie, Kate Chamely, ont souligné l'importance de ces initiatives pour développer les compétences techniques, l'esprit d'équipe et l'inclusion, notamment en encourageant les filles à rejoindre les filières STEM.

La finale nationale s'est tenue le 9 août au campus de Polytechnics Mauritius, à MontagneBlanche. Dix équipes, issues de 17 écoles, ont concouru dans un esprit d'innovation et de rigueur : conception CAD/CAM, performance sur piste (20 m), présentation, image de marque, portfolio, stand et conformité technique.

L'équipe CSE Velocity, du Collège du Saint-Esprit, a remporté la compétition et représentera Maurice aux finales mondiales qui se tiendront à Singapour du 26 septembre au 2 octobre prochains.∎ L'équipe gagnante de la finale nationale, le Collège du Saint-Esprit, représentera Maurice à Singapour.

À l'arrière-plan, une équipe clé oeuvre au succès du programme : François Mark, fondateur de ReUSE Revamp, coordinateur national (ICC) et détenteur exclusif de la franchise STEM Racing Mauritius ; Ludovic Peze, partenaire international et initiateur du programme local ; Geraldine Secondis, responsable PR et communication ; Livio BienAimé, formateur et facilitateur technique ;

Deven Naeck, responsable logistique ; Jean-François Mootoosamy, auditeur externe. Les participants développent des compétences essentielles : maîtrise de la conception assistée, analyse aérodynamique, communication, marketing, travail d'équipe, leadership et gestion de projet. Cette expérience professionnalisante favorise leur employabilité, valorise leurs parcours académiques et favorise les réseaux internationaux.

À l'avenir, les ambitions sont fortes : instaurer STEM Racing comme activité régulière au sein des écoles, créer des compétitions régionales et inter-collèges, positionner Maurice comme hub STEM en Afrique, et stimuler le tourisme éducatif.

Le programme bénéficie d'un soutien intégré de la part de ministères (TIC, Éducation, Tourisme, Sport), d'ambassades (Australie, États-Unis), d'agences (EDB, MDPA), d'institutions éducatives et de sociétés locales (Coeur de Ville, iShop by Leal, Elytis, HONOR, etc.).

Le public est invité à suivre les préparatifs de l'équipe nationale via le site stemracing.mu et sur les réseaux @STEMRACINGMAURITIUS (YouTube, Instagram, TikTok).

En résumé, cette première édition marque un tournant pour l'éducation STEM à Maurice, alliant créativité, rigueur et ambition. L'île ne se contente pas de participer : elle se positionne comme un acteur engagé de l'innovation et de l'éducation.