Ile Maurice: Fruits et légumes chutent, volaille et oeufs progressent

24 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Au deuxième trimestre 2025, l'indice des prix à la production agricole (PPI-A) a légèrement reculé, passant de 204,4 en mars à 202,5 en juin, soit une baisse de 0,9 %. Après des hausses de 1,6 % en avril et de 1,2 % en mai, le mois de juin a marqué un recul de 3,6 %.

Le PPI-A se compose de deux sous-groupes : les produits végétaux et les animaux et produits animaux. Le sous-groupe des produits végétaux, qui représente 55,9 % du poids total de l'indice, a diminué de 3,3 %, passant de 237,7 en mars à 229,8 en juin.

Cette baisse englobe la canne à sucre, dont l'indice pour l'année agricole 2024-2025 s'établit à 283,0, en recul de 11,2 % par rapport à l'année précédente, ainsi que les autres produits végétaux, dont l'indice est passé de 210,0 en mars à 197,2 en juin (-6,1 %).

Cette évolution résulte principalement de la chute des prix des fruits et noix, notamment l'ananas (-37,6 %), partiellement compensée par la hausse de certains légumes frais tels que l'aubergine (+98,4 %), les cucurbitacées (+10,1 %) et le chou (+28,4 %).

Au cours des mois précédents, l'indice des autres produits végétaux a connu des fluctuations. En avril, il augmentait de 2,0 %, stimulé par la hausse des légumes frais (+8,2 %), notamment la tomate (+29,0 %), alors que la baisse des fruits et noix (-12,1 %), dont l'ananas (-14,7 %), tempérait cette progression.

En mai, l'indice continuait de croître (+2,2 %), porté par les légumes frais (+6,6 %) tels que la carotte (+55,1 %), l'aubergine (+91,3 %), les cucurbitacées (+10,0 %) et le chou (+35,2 %), mais cette hausse était freinée par la baisse des fruits et noix (-13,6 %), dont l'ananas (-18,8 %).

En juin, l'indice des autres produits végétaux reculait de 10,0 %, conséquence de la diminution des légumes frais (-11,5 %), notamment la carotte (-42,3 %) et les haricots (-28,8 %), ainsi que des fruits et noix (-8,6 %), dont l'ananas (-9,8 %).

De son côté, le sousgroupe des animaux et produits animaux a progressé de 3,6 %, passant de 162,1 en mars à 167,9 en juin. Cette hausse reflète l'augmentation des prix de la volaille (+3,5 %), des oeufs (+5,0 %), des cerfs (+7,8 %) et des porcs (+5,2 %). Les variations mensuelles ont été de +2,5 % en avril, +1,0 % en mai et +0,1 % en juin.

Ainsi, sur le plan trimestriel, l'indice global du deuxième trimestre 2025 a augmenté de 7,0 % par rapport au trimestre précédent et de 5,7 % par rapport au même trimestre de 2024. Sur l'ensemble de l'année 2024, les prix perçus par les producteurs ont été en moyenne 9,3 % supérieurs à ceux de 2023.

