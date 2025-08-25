Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 août 2025

revue de presse

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

La scène politique ivoirienne, en effervescence. Tidjane Thiam, figure emblématique de l'opposition, a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Un geste qui marque un tournant significatif pour ses partisans, qui voient en lui un symbole d'espoir et de changement, malgré son impossibilité de participer à la course présidentielle ivoirienne d'octobre. ( Source : TV5 Monde )

Mpox au Sénégal - Un cas confirmé à l’Hôpital de Fann

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a été informé le vendredi 22 août 2025, de la confirmation d'un cas de Mpox, communément appelée variole du singe.

Selon un communiqué, il s'agit d'un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des signes évocateurs de la maladie, il a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé. Ce dernier est revenu positif le 22 août 2025. ( Source : Pressafrik )

Soudan - Le gouvernement prépare son retour à Khartoum

Après plus de deux ans de conflit au Soudan, Deux hauts responsables soudanais se sont rendus samedi à Khartoum pour superviser le rétablissement des services de base.

Alors que le gouvernement prévoit de revenir dans la capitale d’ici le mois d’octobre, le vice-président du Conseil souverain, Malik Agar, et le commandant adjoint de l'armée, Shams al-Din Kabbashi, sont arrivés dans la ville pour évaluer la sécurité et rencontrer les chefs militaires. ( Source : Africanews )

Tunisie : Fermeture de l'Instance d'accès à l'information, nouveau tour de vis du régime

En Tunisie, c'est une disparition discrète, mais lourde de sens. L'Instance nationale d'accès à l'information a définitivement fermé ses portes sans communiqué officiel ni déclaration. Le Syndicat national des journalistes tunisiens a dénoncé la fermeture de cette instance qui permettait à de nombreux citoyens et journalistes de réclamer l'accès à des données ou des rapports publics. Sa fermeture s'inscrit dans le processus de démantèlement de nombreuses institutions créées après la révolution de 2011. ( Source : RFI )

Niger : Dissolution de syndicats et radiation de magistrats, une atteinte à l’indépendance de la justice ?

La crise entre le pouvoir militaire nigérien et le corps judiciaire s’approfondit. Deux semaines après la dissolution de cinq syndicats de la justice et la radiation de deux magistrats membres du Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN), les réactions continuent de fuser, dénonçant une attaque directe contre l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Entre le régime nigérien et les magistrats, la tension est à son comble. En cause les dernières décisions des autorités de Niamey contre les acteurs du monde judiciaire. ( Source : Afrik.com )

Madagascar : Affaire des Boeing 777 - Vingt-deux personnes en détention préventive

Les vingt-deux personnes déférées au Pôle anti-corruption (PAC) dans le cadre de l'affaire des Boeing 777 ont été placées en détention préventive. Le parquet du PAC a rendu sa décision samedi concernant les cinq Boeing 777 immatriculés à Madagascar et retrouvés en Iran.

Les personnes déférées sont poursuivies pour plusieurs chefs d'accusation, dont atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs, faux en écriture publique et corruption. Leur répartition dans les établissements pénitentiaires est la suivante : neuf détenus à la prison d'Avaradrano, deux à Tsiafahy et un à Antanimora, tandis que les autres ont également été placés à Antanimora. ( Source : L'Express de Madagascar)

RDC - Réquisition de la peine de mort contre l’ex-président congolais Kabila

Ouvert le 25 juillet dernier, le procès de l’ancien président congolais, Joseph Kabila, tire inexorablement à sa fin. En effet, en attendant de connaître le verdict de la Cour, annoncé pour les semaines à venir, le parquet, quant à lui, n’y est pas allé de main morte.

Il a requis la peine de mort contre Joseph Kabila à qui il est reproché des faits de trahison, de complot, de crimes de guerre, de viol et d’organisation d’un mouvement insurrectionnel.

En clair, l’ex-Raïs, ainsi qu’on le surnomme, est accusé d’être en complicité avec la rébellion du M23/AFC (Alliance Fleuve Congo), qui contrôle la quasi-totalité de la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC). ( Source : Le Pays )

Guinée : Une suspension de partis politiques qui interroge

La suspension de trois formations politiques, dont le RPG-Arc-en-Ciel et l'UFDG, décidée vendredi 22 août 2025 par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), suscite un vif débat sur l'opportunité et les conséquences d'une telle mesure dans le contexte actuel de la transition. L'arrêté ministériel évoque une non-conformité aux obligations légales, relevée dans le rapport final d'évaluation des partis politiques publié en mars dernier. ( Source : Aminata.com )

1 209 arrestations et 100 millions USD saisis par Interpol en Afrique

Interpol a annoncé l'arrestation de plus de 1 200 personnes et la saisie de près de 100 millions de dollars dans le cadre de l'opération Serengeti 2.0. Menée dans 18 pays africains avec l'appui du Royaume-Uni, l'opération a permis de démanteler des milliers d'infrastructures malveillantes et de mettre au jour des fraudes massives, notamment liées aux cryptomonnaies. Un signal fort dans la lutte contre un fléau numérique en pleine expansion sur le continent. ( Source : Fratmat )

Angola : Le Président des Émirats arabes unis à Luanda

Le Président des Émirats arabes unis (EAU), Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche à Luanda, pour une visite officielle de 48 heures en Angola, destinée à renforcer la coopération bilatérale.

À son arrivée à l'aéroport international 4 de Fevereiro, Mohammed Bin Zayed a été accueilli par le ministre des Relations extérieures, Téte António. Il s'agit de la première visite officielle en Angola d'un Chef d'État des Émirats arabes unis. ( Source : Angola Press Agency )