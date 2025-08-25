Maroc: Le CNDH plaide à Addis-Abeba en faveur d'un modèle de coopération conciliant croissance économique et respect des droits fondamentaux

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a plaidé, vendredi à Addis-Abeba, en faveur d'un modèle de coopération conciliant croissance économique et respect des droits fondamentaux

Le CNDH dont la présidente Amina Bouayach assure la présidence de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme (GANHRI) défend l'idée qu'il ne peut y avoir de développement sans la participation active des citoyens africains, et sans le respect, par les entreprises, des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme, a souligné Abderrafie Hamdi, directeur du monitoring et de la protection des droits de l'Homme au CNDH.

Depuis son adoption par l'ONU en 1986, le droit au développement est reconnu comme un droit fondamental, réaffirmé au Conseil des droits de l'Homme à Genève et inscrit dans l'Agenda 2030, a affirmé M. Hamdi qui intervenait à la 1e édition du Séminaire Chine-Afrique sur les droits de l'Homme, notant que le développement doit être durable, inclusif, équitable et centré sur la dignité humaine.

Rappelant que le CNDH plaide en faveur d'une coopération sino-africaine fondée sur le droit au développement, la justice sociale et la réduction durable de la pauvreté, M. Hamdi a souligné que la lutte contre la pauvreté passe par des partenariats exigeants entre entreprises africaines et chinoises et par la pleine adhésion aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme en vue de prévenir, d'atténuer et de réparer les atteintes potentielles aux droits humains et à l'environnement.

Il a mis en avant l'impératif d'associer les INDH aux partenariats sino-africains, notamment la GANHRI et le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme (RINADH) dans le travail d'évaluation de l'impact social et environnemental des projets, l'accompagnement de la participation citoyenne, et la création de ponts entre gouvernements, entreprises et société civile pour co-construire des solutions crédibles.

Citant la Zone de libre-échange continentale africaine comme l'un des cadres les plus ambitieux de l'intégration économique, M. Hamdi a expliqué que pour garantir sa durabilité et son appropriation par les peuples, sa mise en oeuvre doit explicitement intégrer une approche fondée sur les droits humains, notamment, la protection des travailleurs, l'égalité entre les genres, la justice sociale et le respect des normes environnementales.

La coopération sino-africaine tire sa singularité d'une solidarité historique et d'un partenariat perçu comme plus équilibré, reposant sur la confiance, le respect mutuel et l'horizontalité des rapports, a-t-il fait savoir, précisant que ce capital immatériel ne prend tout son sens que si ce dernier est relié au cadre universel du droit au développement.

La réduction multidimensionnelle de la pauvreté passe par l'investissement dans le capital humain, l'éducation, la santé et les compétences outre la création d'emplois décents et durables, par la participation citoyenne et l'inclusion des groupes vulnérables en sus de l'égalité entre les genres, a-t-il argumenté.

Il a appelé à promouvoir le droit au développement et à l'institutionnalisation de la participation des citoyens et de la société civile, notant l'importance d'aligner les entreprises et les institutions avec les Principes directeurs de l'ONU et les INDH avec leur rôle de suivi, de recours et d'évaluation.

Le premier séminaire Chine-Afrique sur les droits de l'Homme, initié par la Société chinoise d'études sur les droits de l'Homme, l'Institut éthiopien des études politiques et l'Université normale du Zhejiang, connaît la participation d'environ 200 acteurs venus de 45 pays africains et de Chine, comprenant ministres, diplomates, chercheurs et représentants d'institutions nationales des droits de l'Homme.