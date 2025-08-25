Maroc: Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre

24 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le mois de Rabie-I 1447 de l'hégire débutera lundi 25 août 2025 et Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre, a annoncé, samedi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique que l'observation du croissant lunaire du mois de Rabie-I 1447 a eu lieu samedi 29 Safar 1447 de l'hégire, correspondant au 23 août 2025, après le coucher du soleil, précisant que tous les délégués des affaires islamiques dans le Royaume et les Unités des Forces Armées Royales associées à l'observation ont confirmé la non-observation" du croissant lunaire.

De ce fait, le mois de Safar aura compté 30 jours et le 1er Rabie-I 1447 de l'hégire débutera lundi 25 août 2025, tandis que Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré vendredi 5 septembre, selon la même source.

Puisse Dieu, en ce mois béni et à l'occasion de l'Aïd Al Mawlid Annabaoui, combler SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de Sa Bénédiction et de Ses bienfaits, et renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale dans le bonheur et la quiétude, et pour le peuple marocain et l'ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.