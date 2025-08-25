Cote d'Ivoire: Risques électriques - Les populations nord du pays sensibilisées

Les populations de Bouko et de Danoa, (region du Bounkani) impactées par le programme d'accès à l'électricité et au numérique dans le Nord de la Côte d'Ivoire (Neda) ont bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles (IST), le Vih/Sida, la sécurité routière, les risques électriques et la promotion de l'efficacité énergétique le jeudi 21 août 2025.

C'est avec l'entreprise des travaux ETS Mssz/ Schiba Energies et Services, qui a bénéficié de l'appui de l'Ong interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh, représentée par Léro Paul Evariste que cette vaste campagne a été organisée.

Elle avait pour objectif d'outiller les populations et les travailleurs engagés dans le programme, à une réelle prise de conscience en vue de l'adoption de comportements responsables, pour la préservation des vies.

A cet effet, la sensibilisation sur les IST et le VIH/Sida a été conduite par les relais communautaires VIH. Ils ont rappelé aux populations les modes de transmission, l'importance du dépistage volontaire, ainsi que l'usage du préservatif comme moyen de prévention. Ils ont également insisté sur la lutte contre la stigmatisation et la nécessité d'accompagner les personnes vivant avec le VIH pour un meilleur suivi sanitaire et social.

La direction régionale des Transports de Bouna a, pour sa part, conduit une séance d'information sur la sécurité routière. Les agents ont mis l'accent sur le port du casque et de la ceinture de sécurité, le respect des vitesses autorisées et la vigilance des piétons sur les axes routiers.

La Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) a, de son côté, instruit les participants sur les risques liés aux mauvaises manipulations électriques. Elle a alerté sur les dangers du branchement anarchique, des installations défectueuses et de l'utilisation d'appareils non conformes, sources d'électrocutions et d'incendies domestiques. Les populations ont été invitées à adopter des gestes simples, tels que l'extinction des lampes et appareils inutilisés, l'utilisation d'ampoules à basse consommation et le choix d'équipements électroménagers économes.