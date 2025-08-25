Cote d'Ivoire: Présidentielle/ Le comité central du Ppa-CI affirme - « La candidature de Laurent Gbagbo est non négociable » (communiqué)

1- Sur convocation de son Excellence Laurent Gbagbo, Président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire (PPA-CI), et sous la présidence effective du 2ème Vice- président, le ministre Hubert Oulaye, représentant le Président du Parti, le Comité Central s'est réuni ce samedi 23 août 2025, en sa troisième session ordinaire de l'année, au siège du Parti, sis à Cocody Riviera Bonoumin, de 11H00 à 13H30;

2- L'ordre du jour a porté sur le point des activités, le premier congrès ordinaire, les perspectives de la lutte actuelle du parti pour des élections inclusives, transparentes et le refus du 4eme mandat du chef de l'État actuel;

3- Dans son adresse, le 2ème Vice- président du Parti au nom du Président Laurent Gbagbo, Président du Parti, a d'abord salué les membres du Comité Central.

Il a ensuite exprimé ses vifs remerciements à la direction du Parti et réitéré ses chaleureuses félicitations aux militants du PPA-CI et à tout le peuple ivoirien pour leurs mobilisations extraordinaires enregistrées à toutes les étapes de sa tournée Côcôcô, à la marche du Front Commun du samedi 09 août dernier.

Le 2è Vice-Président a également adressé des remerciements appuyés au nom du Président du Parti au comité de collecte des parrainages et aux camarades qui, à la base, ont travaillé sans relâche pour permettre au Parti d'atteindre les objectifs fixés par le code électoral.

Ainsi, plus rien ne s'oppose désormais au dépôt de la candidature du Président Laurent GBAGBO;

4- Le Comité Central, rappelant les résolutions de sa deuxième session ordinaire du 26 avril 2025, salue et félicite le Président du Parti pour avoir favorisé le rapprochement avec le PDCI-RDA, parti frère.

Ce qui a permis aujourd'hui la mise en place du Front Commun qui a démontré sa force de mobilisation depuis lors.

Le Comité central encourage le Parti à poursuivre dans cette dynamique;

5- Le Comité Central remercie et félicite également le Président du Parti, Son Excellence le Président Laurent GBAGBO, pour avoir entendu les cris de détresse du peuple ivoirien en mettant en place le mouvement citoyen Trop c'est Trop ». Ce mouvement a permis au peuple de Côte d'Ivoire de se rallier, dans son écrasante majorité, au combat pour la Côte d'Ivoire.

Ce combat se traduit aujourd'hui dans les mobilisations populaires exceptionnelles comme en témoignent la marche du 09 août et le meeting du 16 août 2025 du Président Laurent GBAGBO à Yopougon;

6- Le Comité Central salue et félicite également le Président Exécutif du PPA-CI pour avoir effectivement traduit en actes les instructions du Président du Parti et du dernier Comité Central dans la mise en oeuvre du mouvement < Trop c'est Trop » ; c'est Trop > ;

7- Le Comité Central rappelle que le PPA-CI compte à ce jour 112 détenus politiques dont une femme. Il s'agit de militants et militantes de base, de cadres de la direction du Parti, dont certains ont servi le pays à de très hautes fonctions et qui sont souvent enlevés à leurs domiciles par des personnes encagoulées. Des pratiques dignes d'organisations terroristes qui ont plusieurs fois causé de graves traumatismes, voire des pertes en vies humaines dans les familles des victimes;

8- Le Comité Central rappelle que ces pratiques d'un autre âge traduisent la peur et la fébrilité du régime RHDP. Ils ne pourront jamais briser la détermination du PPA-CI à faire barrage au 4eme mandat et à faire gagner le Président Laurent GBAGBO à l'élection présidentielle.

9- Le Comité central exprime à nouveau son soutien et sa solidarité à ses militants, militantes et à tous les autres ivoiriens aujourd'hui arbitrairement détenus à cause de leur engagement et leur combat pour une Côte démocratique et souveraine;

10- Le Comité Central rappelle la détermination du PPA-CI à prendre effectivement part à l'élection présidentielle du 25 octobre avec son candidat investi, le Président Laurent GBAGBO. A ce titre, il souligne à nouveau que la candidature du Président Laurent GBAGBO à cette élection présidentielle est non négociable. De même l'opposition du PPA-Cl et de toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs au 4ème mandat anticonstitutionnel du chef de l'Etat actuel est aussi non négociable;

11- À cette fin, le Comité Central engage la Direction du Parti à entreprendre immédiatement, dans la foulée du succès des dernières mobilisations populaires, des actions de terrain en vue de maintenir la pression jusqu'à ce que le régime RHDP renonce à ce 4eme mandat anticonstitutionnel et consente à organiser des élections inclusives et démocratiques.

12- Le Comité Central demande également à la Direction exécutive d'entreprendre, parallèlement, une campagne visant à prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les graves dangers que fait peser sur la paix sociale l'entêtement de l'actuel Chef de l'Etat à briguer un 4eme mandat anticonstitutionnel;

13- Le Comité Central tient à interpeller et à mettre en garde les autorités françaises contre toutes velléités de soutien au 4eme mandat anticonstitutionnel de l'actuel Chef de l'Etat ivoirien. A cet effet, les représentations du PPA-CI à l'étranger doivent dans un élan de protestation déposer des motions d'interpellation auprès des représentations diplomatiques françaises en Amérique, en Europe et en Afrique; diplomatiques francaises en Amérique, en

14- Le Comité Central demande instamment aux autorités ivoiriennes de garantir la participation effective du Président Laurent GBAGBO à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 comme en a décidé le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

15- Le Comité Central lance un vibrant appel à tous les militants et sympathisants ainsi qu'à l'ensemble des ivoiriens, attachés à la démocratie et à la paix, pour une mobilisation déterminée et continue, en vue de faire barrage au 4eme mandat anticonstitutionnel, rendre effective la candidature du Président Laurent GBAGBO conformément à la recommandation du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies et le faire gagner;

qui, 16-Concernant le premier Congrès Ordinaire du PPA-CI conformément aux statuts et règlement intérieur du Parti, devait se tenir en octobre 2025, le Comité Central, après analyse du contexte politique actuel, décide de son report après les élections législatives. Une session extraordinaire du Comité Central sera convoquée pour fixer la date du congrès et désigner son bureau;

17- Le Comité Central reste saisi de l'ensemble des dossiers et suit avec attention la mise en oeuvre des décisions arrêtées.

Fait à Abidjan, le 23 août 2025

Le Comité Central du PPA-CI