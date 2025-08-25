Tunisie: Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique - Nafti dépêché par le Président Saïed à Jeddah

24 Août 2025
La PresseConseil des Ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (Tunis)
Par Nizar Hajbi

Une réunion extraordinaire du Conseil se tient à Jeddah pour examiner notamment les derniers développements à Gaza. Un plan d'action conjoint pourrait émaner de cette réunion pour faire face aux agressions sionistes contre le peuple palestinien.

Sur instructions du Président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, présidera la délégation tunisienne aux travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, qui se tiendra le 25 août à Jeddah.

Selon un communiqué du département, la réunion abordera les dernières évolutions dangereuses dans la Bande de Gaza et l'agression sioniste barbare continue contre le peuple palestinien frère, ainsi que les moyens de faire face à cette situation selon un plan d'action arabo-islamique conjoint.

En marge de sa participation à cette réunion, précise le département des Affaires étrangères, le ministre tiendra des réunions avec ses homologues de plusieurs pays islamiques pour examiner les relations de coopération bilatérales qui unissent la Tunisie à ces pays et les possibilités de les développer, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

