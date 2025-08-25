Tunisie: Récolte 2025 - Tozeur enregistre plus de 11 millions de régimes de dattes

Le président de l'Union régionale de l'Agriculture et de la Pêche (URAP) à Tozeur, Nasser Mokaddem, a fait part d'un bilan optimiste concernant la saison des dattes. Selon lui, la récolte s'annonce bonne et prometteuse.

Lors de son passage ce dimanche sur les ondes de Diwan Fm, il a indiqué que les ventes ont déjà débuté directement sur les palmiers, où commerçants et entreprises ont entamé les opérations d'achat. "Plus de 11 millions de régimes de dattes ont été recensés dans la région de Tozeur, témoignant d'une production abondante cette année", a-t-il ajouté.

Cependant, Mokaddem a souligné une pénurie préoccupante de filets moustiquaires utilisés pour envelopper les régimes. Ces filets sont indispensables pour protéger la récolte, notamment les dattes Deglet Nour destinées à l'exportation, des pluies automnales et des infestations de chenilles.

Le président de l'URAP a en outre lancé un appel à l'État pour intervenir rapidement afin de trouver une solution aux dettes accumulées par les producteurs de dattes au cours des dernières années. Ces difficultés financières sont principalement dues à la pandémie de Covid-19 et aux dommages causés par l'acarien de la poussière, qui a entraîné d'importantes pertes pour les agriculteurs.

Enfin, il a adressé un message direct au Président de la République, sollicitant un soutien accru pour ce secteur prometteur, qui représente le deuxième pilier des exportations agricoles tunisiennes après l'huile d'olive, et contribue de manière significative aux recettes de l'État.