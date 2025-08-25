Tunisie: Théâtre de l'Opéra de Tunis - A vos candidatures pour « Sortir au théâtre »

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis annonce le lancement des inscriptions pour la sixième édition de la manifestation « Sortir au théâtre », prévue du 26 septembre au 2 octobre 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi. Devenue un rendez-vous attendu, cette manifestation marque chaque année l'ouverture de la saison théâtrale et place la création tunisienne au coeur de la vie culturelle.

A travers cet appel, le Théâtre de l'Opéra réaffirme son rôle de plateforme de valorisation et de diffusion des nouvelles productions théâtrales professionnelles. Les compagnies sont invitées à présenter leurs créations collectives de l'année 2025, destinées au public adulte. Les dossiers doivent comprendre la présentation artistique et technique du projet, un enregistrement audiovisuel intégral du spectacle en haute qualité, des visuels promotionnels, un résumé en arabe et en français, ainsi que le budget sollicité.

Les candidatures sont à adresser exclusivement par courrier électronique à theatre.opera@mac.gov.tn avant le 10 septembre 2025. Les résultats seront annoncés le 15 septembre 2025. Au-delà de la sélection, « Sortir au théâtre » est pensé comme une fête de la scène et une promesse de rencontre. Sortir au théâtre, c'est partager une émotion collective, découvrir de nouvelles écritures et célébrer ensemble la vitalité de la création tunisienne.

Le Théâtre de l'Opéra invite ainsi le public à renouer avec ce rituel culturel, qui reste un moment de communion et de dialogue vivant entre artistes et spectateurs.