Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,2% face à l'euro du 13 au 19 août

Le dirham s'est apprécié de 0,2% face à l'euro et s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis du dollar américain durant la période du 13 au 19 août 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Au 15 août, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 408,1 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,1% d'une semaine à l'autre et en hausse de 12,2% en glissement annuel.

Durant la période du 14 au 20 août 2025, le volume des interventions de BAM s'est établi à 144 MMDH en moyenne quotidienne. Il se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 67 MMDH, des pensions livrées à plus long terme pour 44 MMDH ainsi que des prêts garantis pour 32,9 MMDH, rapporte la MAP.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 4 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25% en moyenne.

Lors de l'appel d'offres du 22 août (date de valeur le 22 août), la Banque a injecté un montant de 57,3 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Au cours de la période allant du 15 au 19 août, le MASI s'est replié de 1,2%, ramenant sa performance depuis le début de l'année à 32,8%. Cette évolution reflète notamment des baisses de 1,1% de l'indice des "Banques", de 1,7% pour celui des "Bâtiments et matériaux de construction", de 3,2% pour "l'Agroalimentaire", de 3,6% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 2,8% pour les "Mines".

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu d'une semaine à l'autre de 2,5 MMDH à 1,5 MMDH, réparti entre le marché central actions pour 949 millions de dirhams (MDH) et celui de blocs pour 509 MDH.