Maroc: Le Trésor place 18,78 MDH d'excédents de trésorerie

La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE) a lancé, vendredi, trois opérations de placement des excédents de trésorerie d'un total de 18,78 milliards de dirhams (MMDH).

Le premier placement, avec prise en pension, porte sur un montant de 16,7 MMDH sur une durée de 6 jours avec un taux de 2,26%, indique la DTFE dans un communiqué.

D'un montant de 1,63 MMDH, le second placement, également avec prise en pension, est souscrit sur une durée de 3 jours au taux moyen pondéré de 1,99%, fait savoir la même source.

En blanc, le troisième placement de 450 millions de dirhams porte aussi sur une durée de trois jours, avec un taux de 2,25%.