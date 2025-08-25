Cote d'Ivoire: Reconstitution du couvert forestier - Plus de 200 arbres plantés à Kongofon

La lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire a connu une nouvelle avancée avec l'initiative de Belife Insurance, qui a procédé, en partenariat avec l'Association des écologistes de la Mé (AEM), à la mise en terre de 250 plants à Kongofon, dans la sous-préfecture de Brofodoumé (District des Lagunes), le 22 août 2025.

Cette opération de planting, organisée en présence des autorités administratives et politiques, des chefs coutumiers et religieux ainsi que des populations locales, s'inscrit dans la stratégie de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de Belife Insurance. Elle vise à encourager les initiatives de reforestation, un levier incontournable pour restaurer un environnement gravement menacé par la déforestation.

Représentant le Directeur général, M. Ngameni Sébastien, le Directeur des ressources humaines, Souhoné Michael, a souligné la portée symbolique et pratique de cette action :

« Planter un arbre est bien plus qu'un simple geste. C'est un engagement pour un climat sain et un héritage pour les générations futures. »

Il a insisté sur la volonté de la compagnie d'aller au-delà de son rôle d'assureur, en contribuant activement à la préservation, à l'assainissement et à la reconstitution du couvert forestier national.

En qualité de parrain de la cérémonie, Brigandar Daniel, Directeur de l'usine de la Mé, a salué une initiative qui, selon lui, « participe concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique, en Côte d'Ivoire comme ailleurs ».

Quant au président de l'AEM, Koma Achou Donald, il a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir la reforestation par des actions de terrain, afin de contribuer à la réduction de la dégradation continue du couvert forestier ivoirien.

Belife Insurance, à travers ce planting, confirme son rôle d'acteur engagé pour le reverdissement durable du territoire et la sauvegarde de la biodiversité. Une initiative qui rappelle que chaque arbre planté est un pas de plus vers la restauration du patrimoine naturel ivoirien.