Cote d'Ivoire: CEPRIS - Le pays franchit une étape décisive vers l'excellence en sécurité sanitaire

Le Centre d'Étude des Pathogènes à Risques Infectieux Sévères (CEPRIS), en construction à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI), continue de matérialiser l'ambition ivoirienne de devenir un pôle scientifique de premier plan en Afrique. La visite de suivi effectuée, le vendredi 22 août 2025, par une délégation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a confirmé l'avancement remarquable des chantiers, notamment ceux des laboratoires de haute sécurité P3 et P4.

La mission, conduite par M. Sika Mobio Pascal, Chef de Service Suivi et Contrôle au MESRS, avait pour objectif de vérifier l'état d'avancement des travaux et des équipements de ce centre ultramoderne. Aux côtés du Professeur Meité Syndou, Directeur de l'IPCI, et des représentants des entreprises en charge de la réalisation (RBC) et de la maîtrise d'œuvre (CATEP), la délégation a examiné avec minutie plusieurs composantes stratégiques. À savoir le local technique, véritable cœur opérationnel des installations ; le plénum, élément essentiel pour la circulation de l'air filtré au-dessus des laboratoires ; les systèmes de traitement des effluents issus de la laverie et des zones de préparation, garants d'une biosécurité optimale ; et surtout les zones de confinement P3 et P4, destinées à la manipulation des agents pathogènes les plus dangereux.

Des progrès salués par les autorités

À l'issue de cette inspection, M. Sika Mobio Pascal a exprimé sa satisfaction : « Nous constatons une évolution significative depuis notre dernière visite en avril. La dynamique est positive et les équipes sont engagées pour atteindre les objectifs. C'est un projet essentiel pour notre pays. »

De son côté, le Professeur Meité Syndou a rendu hommage à l'État de Côte d'Ivoire pour son soutien constant et son investissement massif dans la santé publique :

« La mobilisation de ressources substantielles pour le CEPRIS traduit une vision stratégique claire. Grâce à l'implication des entreprises, ingénieurs et techniciens, ce chantier avance avec rigueur. Le CEPRIS renforcera notre souveraineté sanitaire et positionnera la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans la recherche et la prévention des maladies infectieuses. »

Un projet à portée régionale et mondiale

Bien plus qu'un simple complexe scientifique, le CEPRIS représente un jalon décisif dans la stratégie ivoirienne de protection des populations contre les menaces sanitaires émergentes. Son avancement, suivi de près par la communauté scientifique ouest-africaine, illustre l'ambition de la Côte d'Ivoire de contribuer activement à la sécurité sanitaire mondiale et de jouer un rôle de premier plan face aux risques infectieux.