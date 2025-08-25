Afrique: AfroBasket 2025 - L'Angola rejoint le Mali en finale

23 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

On connait l'affiche de la finale de l'AfroBasket 2025. L'Angola, pays organisateur, a écarté le Cameroun 74-73 au terme d'un suspense haletant. Les Angolais défieront le Mali, tombeur du Sénégal, pour la couronne. La finale aura lieu ce dimanche à 18h GMT.

L'Angola au rendez-vous de la finale de son AfroBasket 2025. Les Angolais ont battu le Cameroun 74-73. Ils ont décroché leur sésame en toute fin de partie, alors que les deux équipes étaient à égalité à trois secondes de la fin. Le grand bonhomme de la partie a été Selton Miguel, auteur de 17 points.

L'Angola pourrait décrocher sa 12e couronne à l'AfroBasket ce dimanche 24 aout 20025. Les Angolais, plus titrés de l'histoire, pourraient ainsi creuser l'écart avec le Sénégal, 2e, avec 5 titres. A noter que l'Angola n'a plus triomphé depuis 2013. Pour le Mali, ce serait un premier sacre en cas de succès.

