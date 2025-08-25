Le dossier de candidature à l'élection présidentielle du Président du Pdci-Rda, Cheick Tidjane Thiam, a été déposé ce dimanche 24 août 2025 auprès de la Commission électorale indépendante (Cei), à son siège situé aux 2 Plateaux, Cocody. Absents du pays, les documents de candidature ont été remis par le directeur de cabinet du candidat, l'ancien ministre Alain Cocauthrey Kouakou, représentant de Cheick Tidjane Thiam. Cette démarche a marqué un moment important dans la campagne, témoignant de l'engagement des soutiens du candidat. L'intégralité de sa déclaration à la presse.

En ce jour du dimanche 24 août 2025, jour du Seigneur, je suis accompagné, comme vous pouvez le voir, par une forte délégation, composée de nombreux responsables et militants du PDCI-RDA mais aussi de Partis politiques alliés.

C'est à moi qu'échoit cet après-midi la responsabilité de vous informer avec joie mais aussi avec solennité que nous venons, à l'instant, investis d'un mandat en bonne et due forme donné par le candidat à la candidature, le Président Cheick Tidjane THIAM, nous venons, dis-je, de procéder au dépôt du dossier de candidature du Président Tidjane THIAM à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Une candidature porteuse d'espoir et attendue de tous !!!

Qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements :

Tout d'abord, au Président et aux responsables de la CEI pour la qualité de l'accueil qu'ils nous ont réservé aujourd'hui, à moi-même et à la délégation qui m'accompagne ;

Ensuite, à tous les responsables, les militants et sympathisants du PDCI-RDA ainsi qu'a ceux des partis alliés, qui sont venus en grand nombre exprimer leur soutien à notre candidat, à leur candidat ;

Enfin, aux nombreux électeurs, des quatre coins de la Cote d'Ivoire, qui ont accordé, dans l'enthousiasme et l'espoir, leur parrainage massif au candidat Tidjane THIAM.

Cette candidature du Président Tidjane THIAM, vous le savez, constitue tout simplement un événement historique. Il s'agit, en effet, d'un rendez-vous entre un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire et son digne fils, fils de la Nation, Cheick Tidjane Thiam, doté de toutes les capacités et de toutes les compétences requises pour répondre aux aspirations profondes des Ivoiriens.

Nous sommes convaincus que dans quelques semaines, les Ivoiriens feront de lui le Premier président de la République de Côte d'Ivoire né après 1960, dans la Côte d'Ivoire indépendante.

Le Président Tidjane THIAM apprécié et admiré par les Grands de ce monde, pétri de connaissance, de science et d'expérience, vient, à travers cette candidature se mettre résolument au service de son pays, avec un projet de société et un programme de gouvernement ambitieux mais réaliste, comme tout ce qu'il fait.

Le Président Tidjane THIAM gouvernera avec tous et pour tous sans ruse, dans la paix à l'intérieur, la paix avec les voisins, la paix avec l'Afrique et le reste du monde !

Souvenez-vous, notre pays a traversé des années douloureuses.

Trop d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, de toutes les contrées de notre pays en portent encore malheureusement les marques.

Aujourd'hui encore nos compatriotes observent une croissance économique inégalement partagée, trop peu d'attention accordée aux besoins de base des populations : santé, éducation, emploi des jeunes, j'en passe.

La Côte d'Ivoire profonde aspire à retrouver un système éducatif et un système de santé à la hauteur de ses ambitions comme cela a été le cas par le passé, lorsque le PDCI-RDA était au pouvoir.

Toutes les femmes et tous les hommes de si grande valeur du pays, aspirent à l'avènement d'une vraie démocratie et d'une justice impartiale.

Tous aspirent à une justice indépendante du pouvoir politique, pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et l'égalité devant la loi, sans distinction d'ethnie ou de religion.

Les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les cadres dans l'administration comme dans le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, les commerçants, tous et toutes, aspirent à un changement de gouvernance pour retrouver le chemin d'un progrès partagé.

Cheick Tidjane THIAM une fois élu garantira la sécurité et la stabilité dans la sous-région à travers le rétablissement et le renforcement des liens séculaires et fraternels avec les pays voisins frères.

Enfin, en nous autorisant à déposer sa candidature officiellement en son nom, Monsieur Cheick Tidjane THIAM, respecte l'engagement qu'il a pris devant le Congrès du PDCI-RDA de porter la candidature du Parti à l'élection présidentielle pour poursuivre l'oeuvre de Développement, de Paix et de quête d'Unité nationale, qui était la vision du Président Felix Houphouët-Boigny.

M. Cheick Tidjane THIAM confirme, devant vous tous, sa détermination à engager la Côte d'Ivoire sur le chemin d'une réconciliation vraie pour oeuvrer, avec responsabilité dès sa prise de pouvoir, pour tourner ensemble définitivement les pages douloureuses de notre passé récent.

Il nous engage à mettre fin aux divisions entre ivoiriens et aux discours de violence et de haine, encore trop souvent entendus dans notre pays

Avec Cheick Tidjane THIAM, la Côte d'Ivoire reprendra le chemin de son vrai destin. Celui d'une nation ambitieuse, avec des femmes et des hommes en bonne santé et bien formés, attachés à transformer les richesses du pays pour une prospérité ressentie par tous.

Le candidat du PDCI-RDA se porte aujourd'hui candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel de son peuple pour le changement.

Il s'engage solennellement à être le candidat de toute la Côte d'Ivoire. Au-delà de tout clivage ou appartenance partisane.

Il sera le Président de tous les Ivoiriens.

Il m'a chargé de vous dire qu'il en fait le serment devant vous tous, ici réunis.

Il poursuivra son combat pacifique pour une démocratie apaisée, une élection présidentielle crédible, inclusive et sans violence et une alternance au sommet de l'état dans la paix.

Cheick Tidjane THIAM vous donne rendez-vous pour tracer ensemble les sillons de la nouvelle espérance qu'il porte pour nous aujourd'hui et pour les générations de demain.