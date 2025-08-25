Maroc: Un inspecteur de police fait usage de son arme de service à Rissani

Un inspecteur de police, en fonction au district provincial de la police de Rissani, a été contraint, vendredi, de faire usage de son arme de service pour neutraliser le danger émanant d'un multirécidiviste (28 ans) en état de forte agitation ayant mis en danger la vie des citoyens et des éléments de la police en utilisant une arme blanche.

Les services de police de Rissani avaient reçu un appel de détresse via le n° de téléphone 19 d'une femme affirmant avoir été victime de violence et de séquestration par son mari, souligne une source sécuritaire, notant que la patrouille de police la plus proche est ainsi intervenue pour arrêter le mis en cause qui a opposé une résistance farouche face aux éléments de la police à l'aide d'une arme blanche, ce qui a contraint le policier à tirer des balles de sommation avant de le blesser au niveau de ses membres inférieurs.

Cette intervention a permis de neutraliser le danger, avant que le suspect ne puisse prendre la fuite, relève la même source, notant que l'opération de pointage a révélé que le malfrat fait l'objet d'un avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans le trafic de drogue et la vente de boissons alcoolisées sans autorisation.

La perquisition menée dans une maison occupée par le suspect au niveau de la zone rurale "Ksar El-Batrouni" a permis la saisie de 160 litres de liquides fermentés utilisés pour distiller l'eau de vie, ainsi que d'un certain nombre d'ustensiles et de bonbonnes de gaz utilisés dans sa préparation.

Les enquêtes ont permis d'interpeller le prévenu dans les premières heures de ce samedi, avant de le placer en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler les tenants et aboutissants de cette affaire, précise-t-on de même source.