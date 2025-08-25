Afrique de l'Ouest: Action citoyenne - Le Premier ministre félicite les brigadiers citoyens du Mali

24 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/Primature

À l'issue de leur séance de travail tenue, ce jeudi 21 août 2025 à Bamako, le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, et son homologue malien, le général de division, Abdoulaye Maïga, se sont rendus au Palais des pionniers. Ce haut lieu de rassemblement accueillait, dans une ambiance conviviale et militante, les jeunes brigadiers réunis à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de la brigade citoyenne du Mali.

Les deux chefs de gouvernement ont pris part, aux côtés des jeunes brigadiers, à une activité symbolique de fabrication de pavés destinés à l'embellissement de l'espace public. Ce geste a traduit leur volonté commune de soutenir des initiatives citoyennes et concrètes qui participent à l'amélioration du cadre de vie des populations.

À travers leur présence active, les Premiers ministres ont tenu à encourager ces jeunes qui, par leur engagement, incarnent l'esprit de solidarité, de responsabilité et de dévouement au bien-être collectif. Ils ont salué l'ardeur et la détermination de la Brigade citoyenne, dont l'action s'inscrit dans la dynamique de construction d'un avenir fondé sur le civisme, la cohésion sociale et le patriotisme.

Cette séquence marquante est venue renforcer l'esprit de communion entre les autorités et la jeunesse, confirmant que le Mali et le Burkina Faso placent la mobilisation citoyenne au cœur de leur vision de développement et de transformation sociale.

