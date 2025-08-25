Burkina Faso: Visites opérationnelles des Groupements de Forces - Le CEMGA galvanise les troupes de l'Ouest

24 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de ses tournées opérationnelles sur le terrain, le général de brigade, Moussa Diallo, Chef d'état-major général des armées (CEMGA) a effectué, du 19 au 22 août 2025, une visite dans le Groupement de forces pour la sécurisation de l'ouest (GFSO) afin de féliciter et galvaniser les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) déployés dans la zone.

Se rendant dans une dizaine de détachements militaires, il a salué le courage et la détermination des forces combattantes, particulièrement celles positionnées le long de la bande frontalière. Il en a également profité pour rendre une visite de courtoisie aux gouverneurs et aux autorités coutumières des régions du Guiriko, du Djôrô et du Tannounyan. Sur le terrain, le général Diallo a affirmé avoir " pu constater la détermination, la discipline et le professionnalisme de nos soldats et de nos VDP qui, au prix de nombreux sacrifices, assurent la protection des populations et la défense de l'intégrité de notre pays".

Il a tenu à les féliciter et à leur traduire toute la reconnaissance de la Nation, ainsi que les encouragements et le message d'encouragement du chef suprême des Armées, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

Rappelant que l'ouest est une zone stratégique dans notre dispositif, le CEMGA a réitéré l'engagement des Forces armées nationales à poursuivre avec rigueur et intensité ses efforts afin de neutraliser les menaces, sécuriser les points vitaux et permettre un développement des différentes régions.

