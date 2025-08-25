Burkina Faso: Campagne de chimio-prévention du paludisme - Le ministre de la Santé aux côtés des acteurs à Péni

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a encouragé, le vendredi 22 août 2025 à Péni, les agents mobilisés pour la campagne de Chimio-prévention du paludisme saisonnier plus (CPS+). Cette campagne vise à offrir aux enfants de 0 à 59 mois une protection supplémentaire contre le paludisme.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Péni est à son troisième passage de la campagne de Chimio-prévention du paludisme saisonnier plus (CPS+). Ce troisième passage se tient du 21 au 24 août 2025 dans cette localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso et vise les enfants de 0 à 59 mois. Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, est allé constater, le vendredi 22 août 2025, à Péni, le déroulement de la campagne et encourager les agents de santé à base communautaire, les distributeurs communautaires et tous les autres acteurs qui œuvrent pour la réussite de l'opération.

À l'occasion, le major du CSPS de Péni, Nebketa Ouédraogo, a présenté au ministre et à sa délégation, le bilan à mi-parcours du 3e passage où 28%, 4 000 enfants de la population cible, les enfants de 0 à 59 mois à Péni, ont été touchés au premier jour. M. Ouédraogo a rassuré que l'opération se passe sans difficulté majeure. À l' entendre, la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier et les autres mesures sanitaires ont fait baisser les cas de paludisme dans la zone. Le CSPS, à ses dires, a enregistré dans le premier semestre de 2025, 120 cas contre 190 l'année dernière et à la même période. Nebketa Ouédraogo a saisi l'occasion pour soumettre des doléances au ministre de la Santé.

Ces doléances portent sur l'acquisition d'une ambulance, la clôture du CSPS et la construction d'un centre médical dans la commune. Après avoir administré les médicaments à quelques enfants, Dr Robert Jean-Claude Kargougou a appelé les parents, notamment les mères, à se mobiliser pour que tous les enfants de 0 à 59 mois puissent bénéficier de médicaments contre le paludisme à Péni. Il a également invité la population à dormir sous les moustiquaires imprégnées à longue durée d'action, à détruire les gîtes larvaires et à assainir le cadre de vie afin de venir à bout du paludisme. Le premier responsable du département de la Santé a précisé que ce sont près de 5 millions d'enfants qui sont concernés par cette campagne. Il a traduit sa reconnaissance à tous les partenaires et aux différents acteurs pour leur engagement dans la lutte contre le paludisme à travers la CPS+.

Pour le représentant de l'UNICEF, Alain Joseph Tokam Mambou, le ministère de la Santé est un partenaire stratégique. De la définition de la politique de santé à l'achat des médicaments et sa distribution, surtout dans les zones à défi sécuritaire, les partenaires, selon lui, sont des acteurs dans l'accompagnement du gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs en matière de santé de ses populations. Alain Tokam Mambou, et le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, ont également invité la population burkinabè à adopter des pratiques qui vont contribuer à la lutte contre le paludisme au Burkina Faso.