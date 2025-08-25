Burkina Faso: Décès de Alino Faso - L'activiste repose au cimétière de Gounghin

Décédé, le 24 juillet 2025, à Abidjan, Alain Christophe Traoré dit Alino Faso a été inhumé au cimetière municipal de Ouagadougou, samedi 23 août 2025, après une soirée d'hommage, une veillée de prières et une absoute.

Après avoir accueilli la dépouille de l'activiste Alino Faso, lundi 18 août dernier, à l'aéroport international de Ouagadougou, les Burkinabè ont célébré l'homme à travers une série d'activités dont des prières et une soirée d'hommage avant de l'accompagner à sa dernière demeure au cimetière municipal de Ouagadougou. Son inhumation a eu lieu, samedi 23 août 2025, en présence de plusieurs hommes de culture, d'activistes et de représentants d'organisation de la société civile.

Au cours de la soirée d'hommage, tenue le 21 août 2025, de nombreux artistes burkinabè ont célébré l'homme et témoigné de ses bienfaits. Des témoignages émouvants, il y en a eu également au cours de la veillée de prières au domicile du défunt. À l'absoute, ce sont des cœurs meurtris qui ont imploré la miséricorde de Dieu pour le défunt. Le grand frère de Alino Faso, Faustin Traoré, a indiqué que la famille est plongée dans la tristesse, depuis l'annonce de son arrestation. Il s'est dit convaincu comme bon nombre de Burkinabè qu'Alain a été accusé à tort et qu'il a subi tout simplement une violence. Il a remercié la franche collaboration du gouvernement burkinabè dans la facilitation pour le rapatriement du corps.

« Nous remercions le gouvernement, parce qu'il a beaucoup fait depuis l'arrestation de Alino jusqu'après son décès », a-t-il mentionné. L'une des compagnons de route de Alino Faso, Raïssa Compaoré, a fait savoir que ces moments sont très difficiles à digérer. « Je pense que Alain a été utile à tous. Il a toujours été là pour les autres et nous pensons que c'est un devoir de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure », a-t-elle soutenu.

Que la justice fasse son travail

Elle a souligné que le plus grand vœu de Alino était de rentrer au pays. Mais, malheureusement, a-t-elle déploré, il est revenu sans la vie. « Cette disparition tragique nous touche et nous fait poser beaucoup de questions », a relevé Raïssa Compaoré. Elle a encouragé les uns et les autres à prier pour le repos de son âme et à soutenir sa famille en lui apportant compassion, amour et attention. « Je remercie les autorités et toutes ces bonnes volontés qui ont permis que le rapatriement du corps d'Alain soit possible », a-t-elle souligné.

A l'ensemble des Burkinabè, elle a demandé de garder les beaux souvenirs de Alino Faso et de garder le calme et la retenue pour que la justice fasse son travail. Le président de l'association « Les volontaires de la charité », Karim Bandaogo, a confié que Alino Faso était un grand frère, un protecteur pour lui sur les réseaux sociaux. « Il me conseillait et protégeait lorsque mes écrits étaient mal formulés », a-t-il dit. Le Prince Zakari yako a traduit toute sa compassion suite à la disparition de Alino Faso.

« Cette disparition est triste et tragique car il ne méritait pas ça. C'est méchant de la part de ceux qui ont commis l'acte », a-t-il déclaré. L'homme que de nombreux Burkinabè pleurent, avait 46 ans et père de 3 enfants.

En rappel, Alino Faso avait été interpelé en terre ivoirienne, le 10 janvier 2025, et détenu dans une caserne de gendarmerie pendant plus de 6 mois avant de trouver la mort dans sa cellule le 24 juillet 2025.