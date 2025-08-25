Burkina Faso: IVe Journée des seniors - Les acteurs mènent la réflexion pour une retraite épanouie

La Société générale de formation (SGF), en collaboration avec l'Association nationale des retraités du Burkina (ANR-BF), a organisé la IVe Journée des Seniors, samedi 23 août 2025, à Saponé.

La Société générale de formation (SGF) demeure toujours engagée à accompagner les retraités du Burkina Faso à avoir une vie paisible, après de bons et loyaux services. Dans cette dynamique, en intelligence avec l'Association nationale des retraités du Burkina (ANR-BF), elle a organisé la IVe Journée des seniors (JS), samedi 23 août 2025, à Saponé, dans la province du Bazèga. Panels, témoignages, consultation médicale gratuite, animation musicale, jeux de société et remises d'attestations aux partenaires ont été les temps forts de cette journée. « Comment réussir une retraite épanouie ?

Un guide pour les Seniors », a été le thème de cette édition qui a mobilisé environ 400 participants. Pour Dr Sompagnimdi Joseph Kafando, associé gérant de SGF, il s'agit, par cette thématique, d'accompagner les seniors dans la réflexion pour construire un guide afin de les soutenir à accéder au bien-être continue dans leur vie de retraité. « Le gouvernement est en train de réaliser des infrastructures d'accueil. Il s'agira de révéler ces opportunités et construire avec leurs diverses expériences un modèle de règles de vie qui facilite une vie de personnes âgées sans excès de pathologies chroniques », a-t-il dit.

En effet, M. Kafando a fait savoir que la Journée des Seniors vise à former et à accompagner les retraités et futurs retraités afin de contribuer à la reconversion professionnelle. Il a soutenu qu'un bien-être optimal permet de vieillir sereinement, de maintenir son autonomie et de rester actif dans la société. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, après s'être préoccupée au cours des trois éditions passées, de l'accès au financement, du transfert d'expériences et de compétences, etc. la SGF a décidé, cette année, de mettre en avant le quotidien du bien-être et la santé des seniors. D'où, selon lui, le thème de cette journée. « En veillant à leur bien-être, on contribue à une société plus inclusive, plus humaine et plus sociale », a expliqué Joseph Kafando.

Garantir une retraite épanouie

Le représentant du ministre de la Santé, Dr Adjima Combary, a salué cette journée d'hommage aux seniors, car, a-t-il insisté, il est nécessaire d'accorder aux retraités une préparation psychologique et un encadrement sur la façon dont ils peuvent organiser leur future vie. Parce que la retraite est un tournant dans la vie du travailleur fait de sujets d'incertitudes, Dr Combary a encouragé SGF à poursuivre dans sa dynamique. En effet, a-t-il souligné, le bien-être des seniors est primordial pour une qualité de vie optimale et un vieillissement en santé.

« Il faut s'alimenter de façon saine et convenable, éviter la sédentarité par des exercices physiques réguliers et adaptés. Eviter l'isolement, favoriser plutôt les liens sociaux, créer des moments de détente et de plaisir, se faire des amis, soutenir l'autonomie, stimuler le cognitif », a-t-il conseillé. Par ailleurs, a-t-il indiqué, le bien-être social des retraités tient à cœur le département de la santé. C'est pourquoi, Dr Combary a laissé entendre que le gouvernement s'est lancé dans la construction des centres de gériatrie à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Le représentant du ministre chargé du Travail et de la Protection sociale, Oumarou Toé, pour sa part, a témoigné sa reconnaissance à la SGF qui, depuis plus d'une dizaine d'années, offre son accompagnement aux entreprises engagées dans la formation de leurs personnels en fin de carrière. « L'accès au bien-être est un droit pour chaque citoyen. C'est pourquoi, nous devons nous investir à le garantir pour chaque Burkinabè », a relevé M. Toé, ajoutant que cette journée des Seniors qui s'inscrit dans une démarche d'inclusion totalement en phase avec la stratégie de mobilisation sociale engagée par le gouvernement. Il a ainsi invité les participants à s'approprier cette journée pour échanger avec les responsables des différents secteurs publics comme privés qui offrent des services à travers des mécanismes et des dispositifs garantissant le maintien de la protection des personnes contre les risques sociaux.

Et de réitérer l'engagement des autorités à travailler à garantir une retraite épanouie à tous les travailleurs du Burkina Faso.