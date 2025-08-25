Congo-Kinshasa: Plus de 450 armes de guerre remises aux FARDC par des miliciens à Djugu

Des miliciens armés du groupe « Autodéfense », décidés à s'engager dans le processus de paix en Ituri et souhaitant quitter la brousse, ont volontairement remis aux Forces armées de la RDC (FARDC) au moins 470 armes de guerre.

Deux cérémonies symboliques ont eu lieu, jeudi 21 août à Jailo et samedi 23 août à Mabanga, dans la chefferie de Mambisa, territoire de Djugu, en présence des autorités militaires, civiles et coutumières.

Parmi les armes remises figurent notamment quarante-cinq fusils AK-47 et deux mitrailleuses PKM, toutes équipées de leurs chargeurs.

Ce geste est le fruit des campagnes de sensibilisation menées ces derniers mois par les acteurs politiques, sociaux et coutumiers de la région indiquent des sources locales.

Michel Meta, président des vingt-et-une communauté de l'Ituri, considère cette reddition d'armes comme une lueur d'espoir pour la paix. Il félicite l'armée pour la pression militaire exercée sur les groupes armés, qui les a contraints à déposer les armes et à participer aux efforts de paix dans une province marquée par des conflits armés depuis des décennies.

Il souligne que la circulation illégale des armes demeure un danger pour les communautés et insiste sur la nécessité de poursuivre les opérations militaires de traque, non seulement contre le groupe Autodéfense, mais aussi contre d'autres milices comme la Codeco, à l'origine d'attaques meurtrières récentes dans la chefferie de Ndo-Okebo.

« Si les éléments de ce groupe armé ont accepté de remettre leurs armes, c'est grâce à la pression militaire exercée sur eux. Mais il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures : il faut poursuivre la traque contre tous les groupes armés, sans exception, car la menace reste réelle et peut compromettre les efforts de paix », a-t-il conclu.