Congo-Brazzaville: Un festival pour mettre en lumière les femmes cinéastes et les films du continent

Un festival qui met à l'honneur les femmes africaines dans le monde du cinéma débute ce 25 août 2025 : le « Mwassi festival, les films d'Afrique ô féminin », qui se déroule Brazzaville jusqu'au 8 septembre avec des projections en plein air, des tables rondes et des formations.

C'est la première édition de ce festival itinérant dédié aux cinémas d'Afrique. Sa fondatrice, Pierre-Manau Ngoula a grandi au Congo-Brazzaville. Tout au long de ses études de cinéma, elle a ressenti un manque : où sont donc les femmes du 7e art ? Selon l'Unesco, les femmes représentent environ 10% de l'industrie du cinéma en Afrique centrale et de l'Ouest.

Alors, décidée à changer les choses, Pierre-Manau Ngoula lance le Mwassi festival, entre visibilité et accessibilité. « L'objectif premier est de mettre en avant les femmes cinéastes, mais aussi de mettre en valeur toutes les productions faites sur le continent, souligne-t-elle au micro de Welly Diallo. Et, moi, j'ai toujours été très offusquée de voir comment le ticket d'entrée pouvait coûter aussi cher au Congo. Pour moi, la valorisation d'un cinéma qui est encore embryonnaire ne peut pas passer par des entrées aussi onéreuses. Donc, l'idée de Mwassi, c'est aussi d'aller au plus près de la population et de faire des projections dans l'espace publique ».

« Créer des espèces de masterclass pour apporter une part de formation »

Mettre en valeur le cinéma féminin mais pas que : avec son festival, Pierre-Manau Ngoula veut transmettre son amour du 7e art avec ses projections en plein air mais aussi des ateliers découvertes. « On n'a pas d'école de cinéma au Congo, rappelle-t-elle. Et les écoles de cinéma en Afrique se comptent un peu sur le bout des doigts. L'idée, c'est vraiment de créer des espèces de masterclass pour apporter une part de formation. On a par exemple un atelier sur le jeu d'acteur qui sera animé par une comédienne congolaise Germaine Ololo, l'atelier documentaire qui sera animé la réalisatrice française Valérie Osouf, et l'atelier esthétique et critiques de film sera animé par mes soins ».

Pour cette première édition, le Mwassi Festival aura lieu dans divers lieux de Brazzaville, avec des projections au Centre d'art contemporain, sur la place publique près du bar de La Sorbonne, ou encore sur le Terrain de sport Angola libre en plein coeur de Bacongo.