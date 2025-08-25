Togo: Routes, eau, écoles - Djagblé récolte les fruits du PDRD

Lancé en 2020, le Projet de développement rural de la plaine de Djagblé (PDRD) s'apprête à amorcer une nouvelle étape de sa mise en œuvre.

Financé par l'Etat, la Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA) et la Banque islamique de développement (BID), ce projet intégré vise à transformer durablement les conditions de vie des populations locales.

Le PDRD ambitionne de faire de la plaine de Djagblé un pôle agricole performant, avec un accent particulier sur la riziculture.

Déjà, 340 hectares sont exploités par 390 producteurs, regroupés en une quinzaine de coopératives. La plateforme, qui a déjà généré des milliers d'emplois, sera bientôt étendue à 440 hectares.

« Le PDRD est un projet qui n'a laissé personne de côté. Nous pouvons dire qu'à 70-75 %, l'emploi est garanti au niveau du riz sur ce périmètre rizicole », a confié Koffi Aziabou, président des unions des coopératives du périmètre rizicole de Djagblé et d'Abobo.

L'objectif est de créer des emplois, lutter contre la pauvreté et surtout réduire la dépendance du Togo vis-à-vis du riz importé.

Au-delà de l'agriculture, le projet a permis de construire des pistes rurales facilitant la circulation et le désenclavement de la zone. Il inclut également la mise en place d'infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau potable grâce à des bornes fontaines, châteaux d'eau et forages.