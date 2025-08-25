Gabon: Chimène Massounga Nzamba lance la 2e édition du tournoi de football « Ensemble, bâtissons le 2e arrondissement de Ntoum »

Le deuxième arrondissement de Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Mondah dans la province de l'Estuaire, situé à 38 km de la capitale gabonaise Libreville, est en effervescence depuis une semaine, suite au lancement avec succès de la 2e édition du tournoi de football placé cette année sous le thème : « Ensemble, bâtissons le 2e arrondissement de Ntoum ».

Initié par la Fédération des habitants du 2e arrondissement de la commune de Ntoum (FHAN2), ce tournoi de football qui est à sa deuxième édition se déroule sans anicroches au stade Ermöglichen de Nkok, au PK27 avec le soutien indéfectible du Complexe hôtelier Ivélè. Un événement précieux qui va au-delà du simple aspect sportif car ce tournoi hautement symbolique favorise la cohésion sociale et la paix dans la contrée, en utilisant le football comme un puissant vecteur d'unité et de solidarité.

C'est aussi à en croire la présidente de la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum (FHAN 2), Chimène Massounga Nzamba, offrir un cadre d'épanouissement et de promotion d'activités de développement dans le deuxième arrondissement , chef-lieu du département du Komo-Mondah.

L'atmosphère est donc empreinte d'émotion et de gratitude, illustrant l'importance de ce tournoi de football qui témoigne de l'engagement à promouvoir l'éducation par le sport et à soutenir le développement des jeunes générations.

Les sourires sur les visages des jeunes joueurs et leur enthousiasme palpable sont la meilleure preuve de l'impact positif de cette initiative on ne peut plus louable.

« Comme la précédente édition, plusieurs équipes, dont deux des communautés étrangères regroupant les ressortissants maliens, burkinabés et ghanéens vivant dans les différents quartiers de l'arrondissement sont engagées dans cette compétition dont la finale se disputera le 23 août 2025 au stade de Nkok », a précisé la Présidente de la FHAN2, Chimène Massounga Nzamba avant d'inviter la jeunesse du 2e arrondissement de Ntoum à s'investir dans des actions de sensibilisation, d'information sur le civisme et développement tout en souhaitant que l'esprit de Fair-Play prévale tout au long du tournoi.

Ce tournoi de football exemplaire offre un bel exemple de solidarité et d'entraide, appelant à être soutenu et reproduit dans d'autres contextes similaires à travers Ntoum.

On rappelle que l'année dernière, durant près d'un mois, les jeunes se sont familiarisés avec la pratique du sport en s'adonnant à des activités saines. Plusieurs équipes ont pris part à cette première édition. La finale du tournoi de football s'est jouée, le 25 août dernier, au stade de la localité en présence des autorités locales ainsi que nombreux supports et sympathisants des équipes engagées.

Le PK18 a inscrit son nom en qualité de premier vainqueur de cette première édition du tournoi « Jeunesse active pour un développement communautaire sain » en battant l'équipe de Village Économique de Nkok (2-0).

Chimène Massounga Nzamba a une fois de plus ouvert son coeur à ses jeunes « frères et soeurs », à travers diverses donations favorablement accueillies par les bénéficiaires.

Des gestes de charité qui lui valent désormais d'être surnommée la « Mère Teresa du 2e arrondissement de Ntoum ».

Avec son Comité exécutif, elle a également procédé à la distribution gracieuse de kits scolaires à plusieurs jeunes de la contrée en prévision à la rentrée scolaire 2024-2025.